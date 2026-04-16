Malatya’nın sembol isimlerinden, kamuoyunda “Milletin Evladı” olarak tanınan Hamit Fendoğlu, şehadetinin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anlamlı bir panel ile anıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Yeşilyurt Belediyesi ve Yeşilyurt Kent Konseyi iş birliğinde gerçekleştirilen panelde, Hamit Fendoğlu’nun hayatı, siyasi mücadelesi ve Malatya’ya bıraktığı kültürel miras kapsamlı bir şekilde ele alındı. Malatya Büyükşehir Belediyesi MABESEM Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen panele MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Beytur ve çok sayıda davetli katıldı.

Panelin moderatörlüğünü dönemin önemli tanıklarından ve Hamit Fendoğlu’nun belediye başkan vekilliği sürecinde görev almış olan Naci Şavata üstlenirken, konuşmacı olarak MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ve Dr. Canan Katılmış yer aldı. Konuşmacılar, Hamit Fendoğlu’nun farklı yönlerini ve Malatya’nın sosyal-siyasi yapısındaki etkisini katılımcılarla paylaştılar.

“FENDOĞLU GELECEK NESİLLERE ANLATILMALI”

Panelde konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, Malatya’nın ve Türkiye’nin efsanesi Hamit Fendoğlu’nun gelecek nesillere aktarılması ve tanıtılması gerektiğini dile getirdi. Başkan Geçit, Hamit Fendoğlu’nun fıtratından gelen cesaretinden ve halk adamı olmasından bahsederek, Fendoğlu’nun yaşantılarından anekdotlar anlattı.

“O DÖNEMLERDE LİSE ÖĞRENCİSİYDİM”

Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ise Hamit Fendoğlu’nun görev döneminde kendisinin henüz daha lise talebesi olduğunu söyledi. Milletvekili Fendoğlu, o dönemlerde yaşadıkları siyasi mücadelelerden bahsetti. Dönemin siyasi oyunlardan söz ederek, ülkemizin güzel insanlarının fitneliklerle karşı karşıya kaldıklarını anlattı. Vekil Fendoğlu, konuşmalarının sonunda yaşanmış siyasi olaylardan örnekler verdi.

“FENDOĞLU’NU ÇALIŞMAM BANA ANLAM KAZANDIRAN BİR SÜREÇ OLDU”

Hamit Fendoğlu’nu daha akademik yıllarında tez konusu olarak çalıştığını söyleyen Dr. Canan Katılmış da, “Bugün burada sizlerle oturup Hamit Fendoğlu’nu konuşuyor olmamın sebebi yüksek lisans tez konusu olarak Fendoğlu’nun ‘Türk Siyasetine ve Yerel Siyasete Etkileri’ konusunda çalışmış olmamdır. Bu çalışmaya adım attığımda siyasi bir kişiyi anlatmak için çalışacağım için tarafsız olmak konusunda endişelerim vardı. Ama Hamit Fendoğlu ile ilgili çalışıyor olmak beni çok zorlamadı. Çünkü onun siyasi duruşu, hayata bakışı, vatana, millete bakışı ve hizmete bakışı beni bu noktada çalışmanın içerisine çekerken taraf olmamı da zorlamadı. Bir araştırmacı olarak Hamit Fendoğlu’nu çalışmam beni zorlayan değil aksine bana anlam kazandıran bir süreç oldu” dedi.

Milletin Evladı” Hamit Fendoğlu için düzenlenen panelin sonunda konuşmacılara plaket verildi.