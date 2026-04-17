Malatya’da iki otomobilin kavşakta kafa kafaya çarpıştığı kazada bir araç devrilirken, park halindeki hafif ticari araç da hasar gördü. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı araçlarda büyük çapta hasar oluştu. Edinilen bilgilere göre, E. E. yönetimindeki 34 ESV 733 plakalı otomobil ile A. A. idaresindeki 44 AAY 105 plakalı otomobil, Battalgazi Mahallesi Kızılırmak Caddesi ile Yeşilçam Caddesi’nin kesiştiği kavşakta kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 44 AAY 105 plakalı araç devrilirken, savrulan araç park halindeki 44 AAK 953 plakalı hafif ticari araca da çarptı. Kazada araçlarda maddi hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Battalgazi Devlet Hastanesi ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.