Sosyal medyada hızla yayılan haberler ve paylaşılan görüntüler sonrası, "et yiyen sinek" olarak bilinen vida kurdu büyük bir paniğe neden oldu. ABD'de 1966 yılından bu yana Teksas bölgesinde ilk kez bir buzağıda görülen bu parazit, canlı dokuları tüketerek ağır enfeksiyonlara yol açmasıyla biliniyor. Yetkililerin acil bir şekilde 20 kilometrelik karantina alanı oluşturması ve giriş çıkışları durdurması, olayın ciddiyetini gözler önüne seriyor. Bu korkutucu gelişmelerin ardından vatandaşlar, "Türkiye'de et yiyen sinek var mı?" sorusuyla kendi coğrafyalarındaki risk durumunu haklı olarak sorgulamaya başladı.

ET YİYEN SİNEK (VİDA KURDU) NEDİR, NASIL BESLENİR?

Et yiyen sinek ya da bilimsel adıyla vida kurdu, yaşam döngüsünün kritik bir bölümünü sıcak kanlı canlıların etlerini ve dokularını yiyerek tamamlayan tehlikeli bir parazit türü olarak karşımıza çıkıyor. Dişi sinekler, yumurtalarını doğrudan canlı hayvanların veya insanların açık yaralarına ve mukoza zarlarına bırakıyor. Yumurtadan çıkan larvalar, etraftaki canlı dokuyu hızla tüketerek gelişimini sürdürüyor. Zamanında müdahale edilmezse bu süreç, konak canlıda kalıcı doku kayıplarına ve çok ciddi enfeksiyonlara neden oluyor.

ET YİYEN SİNEK GERÇEK Mİ?

Evet, et yiyen sinek iddiaları tamamen gerçek bir parazite dayanıyor. ABD Tarım Bakanı Brooke Rollins'in yaptığı son açıklamaya göre, Meksika sınırına yaklaşık 80 kilometre uzaklıktaki Teksas'ın La Pryor bölgesinde 1966'dan beri ilk kez yeni bir vaka tespit edildi. Üç haftalık bir buzağının vida kurdu larvalarının istilasına uğradığının kesinleşmesi üzerine bölgede acil durum ilan edildi. Teksas Eyalet Veterineri Bud Dinges'in talimatıyla, enfeksiyonun görüldüğü alanın çevresinde 20 kilometrelik sıkı bir karantina bölgesi oluşturuldu. Evcil hayvanlar da dahil olmak üzere hiçbir sıcak kanlı canlının sağlık kontrolünden geçmeden bu bölgeden çıkarılmasına izin verilmiyor.

TÜRKİYE'DE ET YİYEN SİNEK VAR MI?

Okyanus ötesinden gelen bu korkutucu haberlerin ardından "Türkiye'de et yiyen sinek var mı?" sorusu akıllara düştü. Yetkililerin paylaştığı mevcut verilere ve yapılan açıklamalara göre, bu parazitin salgın oluşturduğu alanlar Amerika kıtasıyla sınırlı durumda. Geçmiş yıllarda da Florida ve Teksas gibi sıcak bölgelerde ciddi krizlere yol açan bu sinek türüyle ilgili Türkiye'de kaydedilmiş herhangi bir vaka ya da resmi makamlarca yapılmış bir uyarı bulunmuyor. ABD Tarım Bakanlığı, zararlının ülkede yeniden kalıcı hale geleceğine dair bir işaret olmadığını ve durumun kontrol altında tutulduğunu belirtiyor.

VİDA KURDU İNSANA BULAŞIR MI, ZARAR VERİR Mİ?

Vida kurdu her ne kadar büyükbaş hayvanlar ve yabani memeliler için devasa bir tehdit olsa da, uygun ortam bulduğunda insanlara da zarar verebiliyor. Amerika'da yerel vakalar nadir görülse de, enfekte bölgelere seyahat eden kişilerde bu parazite rastlanabiliyor. Geçtiğimiz yıl El Salvador'a seyahat eden Marylandli bir vatandaşta vida kurdu enfeksiyonu doğrulandı. Ancak yetkililer, hastanın tamamen iyileştiğini ve parazitin başka kişilere bulaşmadığını açıkladı. Uzmanlar, bu sineklerin gıda ürünlerini istila etmediğini, sadece canlı doku ve açık yaralar üzerinden beslendiğini hatırlatarak, uygun tedavi ile hem hayvanlarda hem de insanlarda tam iyileşme sağlandığının altını çiziyor.