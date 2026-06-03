Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen “Huzurlu Sokaklar ve Huzurlu Okul Önleri Uygulaması”nda 10 aranan şahıs yakalandı.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı tarafından, 3 Haziran 2026 tarihinde Türkiye genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen “Huzurlu Sokaklar ve Huzurlu Okul Önleri Uygulaması” gerçekleştirildi.

Kent genelinde 75 ekip ve 237 personelin katılımıyla yapılan uygulamada, 1.963 şahıs ile 630 araç sorgulandı. Denetimlerde 9 araca toplam 60 bin 684 TL idari para cezası uygulanırken, 3 araç trafikten men edildi.

Uygulama çerçevesinde 63 iş yeri, 97 sokak, 30 park ve 44 metruk bina da kontrol edildi. Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 10 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.

Yetkililer, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetim ve uygulamaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.