Darende ilçesindeki TOKİ konutları şantiyesinde görülen yaklaşık 3 metrelik yılan, işçiler arasında kısa süreli paniğe neden oldu. Yılan, kepçe yardımıyla bulunduğu alandan alınarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

Darende ilçesinde yapımı devam eden Palanga TOKİ konutları şantiyesinde görülen yaklaşık 3 metre uzunluğundaki yılan, işçiler arasında kısa süreli paniğe yol açtı.

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Şantiye sahasında fark edilen yılanın görülmesi üzerine çalışanlar durumu yetkililere bildirdi. Yılan, kepçe yardımıyla bulunduğu noktadan dikkatlice alınarak yerleşim alanından uzaklaştırıldı.

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DOĞAL YAŞAM ALANINA BIRAKILDI

Kontrollü şekilde yakalanan yılan, daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı. Olay sırasında herhangi bir yaralanma ya da olumsuzluk yaşanmazken, işçiler kısa süreli korku dolu anlar yaşadı.

Kaynak: MHA