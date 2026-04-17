17 Nisan 2026 Cuma hutbesi yayınlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı, hafta içi yaşanan ve eğitim camiasını yasa boğan saldırıların ardından "Birbirimize Kenetlenelim Sorumluluklarımızı İdrak Edelim" başlığıyla tüm Türkiye’ye seslendi. İşte çocukları bekleyen dijital tehlikeler ve ailelere yapılan o hayati uyarılar...

MİLLETÇE KENETLENME VAKTİ DİYANET’TEN TAZİYE MESAJI

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu haftaki Cuma hutbesinde, hafta içinde öğretmen ve öğrencileri hedef alan elim saldırılar gündeme taşındı. Yürekleri dağlayan hadiseler sonrası yayınlanan hutbede, "Milletimizin başı sağ olsun" denilerek birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.

Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in,

“Müminin mümine karşı durumu, bir parçası diğer parçasını sımsıkı kenetleyip tutan binalar gibidir”

hadis-i şerifine atıfta bulunulan metinde, bugünlerin acıları paylaşma ve sağduyuyu muhafaza etme günü olduğu belirtildi.

AİLELERE KRİTİK UYARI "ÇOCUKLAR KUŞATMA ALTINDA!"

Hutbenin en dikkat çekici bölümü ise genç nesillerin karşı karşıya olduğu tehlikelere ayrıldı. Diyanet, günümüzde çocukların çok yönlü bir kuşatma altında olduğunu vurgulayarak şu uyarılarda bulundu:

Dijital Bağımlılık: İnternet ve sosyal medyanın bilinçsiz kullanımı evlatlarımızın ruh dünyasını bulandırıyor.

Şiddet İçerikli Oyunlar: Çocuklarımızı batıl akımların ve şiddet içeren dijital içeriklerin insafına bırakmamalıyız.

Güvenli Liman Aile: Yavrularımıza, sığınabilecekleri ilk ve en güvenli limanın aileleri olduğunu hissettirmeliyiz.

"KENDİNİZİ VE AİLENİZİ ATEŞTEN KORUYUN"

Hutbenin sonunda, toplumun tüm kesimlerine (akademisyenlerden sanatçılara, hukukçulardan medya mensuplarına kadar) büyük sorumluluklar düştüğü hatırlatıldı. Tahrim Suresi'nin 6. ayeti olan

“Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun…”

uyarısıyla, nesillerin korunması için topyekûn bir seferberlik çağrısı yapıldı.

Özetle: 17 Nisan 2026 Cuma hutbesi, yaşanan acı olayların gölgesinde hem bir taziye hem de dijital dünyadaki tehlikelere karşı ciddi bir farkındalık mesajı taşıyor.