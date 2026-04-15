Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin 2025 yılı faaliyet raporu açıklandı. Belediye Meclisi’nin Nisan ayı birinci oturumunda görüşülen rapor, oy çokluğuyla kabul edildi. 2025 mali yılı için hem gelir hem de gider bütçesi 13 milyar 500 milyon TL olarak planlandı.

Gelir kalemleri incelendiğinde, toplam gelirlerin büyük bölümünün “diğer gelirler” başlığı altında toplandığı görüldü. Bu kalemin toplam gelirler içindeki payı yüzde 86,85 olarak kaydedildi. Vergi gelirlerinin oranı yüzde 0,40, bağış ve yardımların gerçekleşme oranı ise yüzde 2,92 oldu.

Gider bütçesinde ise gerçekleşme oranı yüzde 65,86 olarak açıklandı. Buna göre toplam giderler 8 milyar 891 milyon 445 bin 907 TL olarak gerçekleşti.

Gider dağılımında mal ve hizmet alımları yüzde 45,43 ile en yüksek payı oluştururken, sermaye giderleri yüzde 29,91 oranında gerçekleşti. Personel giderleri ile sosyal güvenlik prim ödemelerinin toplam bütçe içindeki payının yüzde 7’nin altında kaldığı bildirildi.

Harcama birimleri bazında yapılan değerlendirmede, bazı birimlerde bütçe kullanım oranlarının farklılık gösterdiği ifade edildi. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın bütçe kullanım oranı yüzde 94,79 olarak gerçekleşirken, Yol ve Altyapı ile Fen İşleri gibi yatırım ağırlıklı birimlerde bu oranların yüzde 38 ile yüzde 58 aralığında olduğu belirtildi.

ÖNE ÇIKAN RAKAMLAR

Toplam bütçe: 13 milyar 5 milyon TL

Gerçekleşen gelir: 8 milyar 525 milyon 826 bin 562 TL

Gerçekleşen gider: 8 milyar 891 milyon 445 bin 907 TL

Gelir gerçekleşme oranı: yüzde 63,15

Gider gerçekleşme oranı: yüzde 65,86