Malatya tarımında ezber bozan yeni dönem başlıyor! YÖK ve TÜME iş birliğiyle hayata geçirilen dev projeyle, Malatyalı gençler kendi köylerinde teknolojik çiftlik sahibi olacak. Üstelik hem maaş alacaklar hem de belirli süre sonunda çiftliğin tapusuna sahip olacaklar. İşte Malatya'nın kaderini değiştirecek "Maaşlı Çiftçilik" modelinin tüm detayları...

MALATYA TARIMI TEKNOLOJİYLE ŞAHLANIYOR

Türkiye genelinde 40 bin genci kapsayan dev projede pilot iller ve üniversiteler netleşiyor. Malatya gibi tarımın kalbi olan şehirlerde, gençlerin toprağa dönüşünü sağlayacak bu modelde; betonarme yapılar yerine doğa dostu, sökülebilir "Sera Ahır" modelleri kurulacak.

HEM MAAŞ HEM GELECEK ŞARTLAR NELER?

Proje kapsamında Malatyalı gençlere sunulan imkanlar baş döndürüyor. Modern hayvancılık ve tarım eğitimi alacak olan gençlere, üretim süreci boyunca devlete bağlı vakıflar tarafından maaş desteği verilecek:

Bekar gençlere: Aylık 2 asgari ücret maaş.

Evli gençlere: Aylık 3 asgari ücret maaş.

Mülkiyet Hakkı: 5-10 yıl boyunca başarılı bir şekilde üretim yapan gençlere, tüm teknolojik donatısıyla birlikte çiftlikler bedelsiz olarak devredilecek.

"KÖYÜNDEKİ ARAZİYİ GÖSTER, ÇİFTLİĞİNİ KURALIM"

Malatya’nın verimli topraklarında yükselmesi beklenen bu projede en dikkat çeken nokta, gençlerin kendi köylerine geri dönmesi. Proje yetkilileri, "Köyünden bir arazi göster, oraya senin çiftliğini kuralım" diyerek gençleri üretimin merkezine çağırıyor.

YAPAY ZEKA VE ROBOTİK SİSTEMLER DEVREDE

Malatya’daki geleneksel hayvancılığı modernize edecek sistemler şunları kapsıyor:

Sağım Robotları: Verimi yüzde 30 artırıyor. Yem İtme ve Temizleme Robotları: İş gücünü sıfıra indiriyor. Yapay Zeka Destekli Takip: Hayvanların sağlık ve verim durumu anlık izleniyor.

"Ortalama 25 litre süt alınan bir işletmede, teknolojiyle bu rakam 45 litreye çıkıyor. Verim artınca maliyetin önemi kalmıyor."

100 DOLARA EMBRİYO İLE VERİM PATLAMASI

Hayvancılıkta en büyük maliyet olan ithal embriyo devri kapanıyor. Proje kapsamında 1000-3000 dolar olan ithal embriyolar yerine, yerli ve milli imkanlarla üretilen 100 dolarlık embriyolar kullanılacak. Bu da Malatyalı yetiştiricinin cebini rahatlatırken, süt ve et verimini katlayacak.

MALATYA İÇİN BAŞVURU SÜRECİ NE ZAMAN?

YÖK ve TÜME Vakfı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, pilot bölgelerde uygulamalar başladı. Malatya'da projeye dahil olacak üniversiteler ve kontenjanlar hakkındaki detayların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

Malatya'da gençlerin işsizlik sorununa ve tarımsal verimsizliğe "ilaç" olacak bu proje, özellikle kayısı bahçelerinin yanı sıra hayvancılıkla uğraşan bölgelerde büyük heyecan yarattı.