Malatya’da Fuzuli Caddesi’nde altyapı ve üstyapı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Busabah Medya’ya özel açıklamalarda bulunan AYKOME Şube Müdürü Doğan İnce, bölgede altyapı çalışmalarının 10 gün içinde tamamlanacağını söyledi.

İnce, en geç Kurban Bayramı öncesinde Fuzuli Caddesi’nin tamamen hizmete açılması için çalışmaların hızlandırıldığı ifade edildi.

AYKOME Şube Müdürü Doğan İnce, şu ifadeleri kullandı:

“Fuzuli bölgesi tamamen rezerv alanda kalan bir bölge. Yol kısmı da rezerv alanda kalan bir yer. Caddenin altyapı çalışmaları 10 gün içerisinde bitecek. Ondan sonra üstyapı çalışmalarına başlayacağız. Hedefimiz Fuzuli Caddesini Nisan ayı sonunda trafiğe açmak. Belki artı 5 gün eksi 5 gün değişebilir. Kurban Bayramı’ndan önce Fuzuli Caddesi’nin tamamen açılmasını ümit ediyoruz. Elimizden geldiğince orayı açmak için hızlandırmaya çalışıyoruz.”