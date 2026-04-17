Yetkililerden alınan bilgilere göre kesintiler, işletme bakım çalışmaları ve müteahhit ekipler tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında gerçekleştirilecek.

YEŞİLYURT’TA KESİNTİ YAŞANACAK MAHALLELER

Yeşilyurt ilçesinde 12:00 – 17:00 saatleri arasında Bostanbaşı, Yakınca, Cevatpaşa, Topsöğüt, Samanköy, Cumhuriyet, 1. OSB, Kendirli, Tepeköy ve Dilek mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

Ayrıca Yeşilyurt ilçesinde 09:00 – 17:00 saatleri arasında Kendirli, Tepeköy ve Dilek mahallelerinde kesinti yaşanacak.

09:00 – 14:00 saatleri arasında ise Samanköy ve Yaka mahallelerinde elektrik kesintisi olacak.

BATTALGAZİ’DE KESİNTİ YAŞANACAK MAHALLELER

Battalgazi ilçesinde 09:00 – 16:00 saatleri arasında Karahan, Meydanbaşı ve Toptaş mahallelerinde işletme çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak.

DOĞANŞEHİR’DE KESİNTİ YAŞANACAK MAHALLELER

Doğanşehir ilçesinde 09:00 – 13:00 saatleri arasında Karanlıkdere ve Erkenek mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacak.

Yetkililer, çalışmaların planlanan saatlerden önce tamamlanması durumunda elektriklerin daha erken verilebileceğini belirterek, olası gecikmelere karşı vatandaşların tedbirli olmaları gerektiğini ifade etti.