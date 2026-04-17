Yetkililerden alınan bilgilere göre kesintiler, işletme bakım çalışmaları ve müteahhit ekipler tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında gerçekleştirilecek.

YEŞİLYURT’TA KESİNTİ YAŞANACAK MAHALLELER

Yeşilyurt ilçesinde 12:00 – 17:00 saatleri arasında Bostanbaşı, Yakınca, Cevatpaşa, Topsöğüt, Samanköy, Cumhuriyet, 1. OSB, Kendirli, Tepeköy ve Dilek mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

Ayrıca Yeşilyurt ilçesinde 09:00 – 17:00 saatleri arasında Kendirli, Tepeköy ve Dilek mahallelerinde kesinti yaşanacak.

09:00 – 14:00 saatleri arasında ise Samanköy ve Yaka mahallelerinde elektrik kesintisi olacak.

BATTALGAZİ’DE KESİNTİ YAŞANACAK MAHALLELER

Battalgazi ilçesinde 09:00 – 16:00 saatleri arasında Karahan, Meydanbaşı ve Toptaş mahallelerinde işletme çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak.

MOTAŞ duyurdu: 2B, 8E, 20AB, 150 ve 153A hatları değişti
DOĞANŞEHİR’DE KESİNTİ YAŞANACAK MAHALLELER

Doğanşehir ilçesinde 09:00 – 13:00 saatleri arasında Karanlıkdere ve Erkenek mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacak.

Yetkililer, çalışmaların planlanan saatlerden önce tamamlanması durumunda elektriklerin daha erken verilebileceğini belirterek, olası gecikmelere karşı vatandaşların tedbirli olmaları gerektiğini ifade etti.

Muhabir: MUTLU SARIGÜL