Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’in TOKİ’nin Malatya’dan bıktığı ve yorulduğu yönündeki sözleri Malatyalı siyasi partilerin il başkanları tarafından tepki ile karşılandı. Konu hakkında BUSABAH Medya’ya özel değerlendirmelerde bulunan siyasi partilen il başkanları önemli açıklamalarda bulundular.

“VATANDAŞ DEVLETİ VAR OLDUĞU SÜRECE NEFES ALABİLİR”

Devletin kurumunun vatandaştan bıkamayacağını vurgulayan Anahtar Parti Malatya İl Başkanı Erdoğan Zelyurt ise,

“TOKİ, devletin kurumdur. Devletin kurumu vatandaşından bıkamaz. Devletin kurumu vatandaşından uzaklaşamaz. Devletin kurumunun vatandaşına hizmet etmek dışında bir düşüncesi olamaz. Devlet ile millet arasında köprü oluşturacak kişilerin, köprü kırmaya çalıştığını görüyoruz. Devlet hiçbir zaman vatandaşından elini çekemez. Çünkü vatandaş devleti var olduğu sürece nefes alabilir. Devlet var olduğu sürece millet vardır. Devlette kurumlarıyla vardır. Benden devletimin hiçbir kurumu bıkamaz çünkü biz onun gölgesinde yaşarız”

şeklinde konuştu.

“MALATYA’YA YAZIK ETTİLER”

Malatya’yı liyakatsiz bir kadronun yönettiğini dile getiren Saadet Partisi Malatya İl Başkanı Hamza Paşahan ise,

“Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Sami Er, bir dönem hep TOKİ’nin yapmış olduğu konutlardan bahsetti sanki kendisi yapıyormuş gibi. Şimdi de tam tersi ‘TOKİ sizden bıktı’ diyor. Ben bunu talihsiz bir açıklama olarak görüyorum. Devlet vatandaş için var. TOKİ neden vatandaştan bıksın? Vatandaş konut ve işyerlerindeki eksiklikler, yanlışlar ve hataları görünce doğal olarak hakkını aramak için TOKİ’deki ilgili yer ve birimlere müracaat ediyor, şikayetlerini dile getiriyor. Burada eksikler hatalar varsa yerel yöneticilerimiz bunu Ankara’ya yansıtmak istemiyor, eksiği ve gediği ile hızlı bir şekilde yapıp günü kurtarmanın derdindeler. Ama Malatya’ya yazık ettiler. Bu deprem büyük bir fırsattı bu fırsatı kaçırdılar. Ama genel anlamda Malatya’yı liyakatsiz bir kadro yönettiği için Malatya kötü aşamaya geldi. Biz yapılan her olumlu işi destekliyoruz, kim olumlu bir şey yaptıysa da teşekkür eder, tebrik ederiz ama gelinen noktada görünüyor ki çok da olumlu bir şey yapılmadı”

ifadelerine yer verdi.

“SÖYLEMEMELİYDİ”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’in rezerv alanlarda yaşanan sıkıntılardan dolayı böyle bir söz sarf etmiş olabileceğini söyleyen Büyük Birlik Partisi Malatya İl Başkanı Yüksel Duman,

“Belediye başkanımız onu şu sebeple söylemiş olabilir ama yine de söylememeliydi, Malatya’da rezerv alanlar çok ilgi gördü. Kırsaldaki yapıların bir an önce bitirilip modern bir kente sahip olunması açısından önemliydi. Örneğin Taştepe ve Melekbaba çok güzel yapıldı ama Hidayet Mahallesi yapılmadı. Hidayet’in altında Sarıcıoğlu’nun bir kısmı yapılmadı. Vatandaşlar itiraz etti. Muhtarlarımızla görüştük 45-50 hanelik bir alanda 150 tane imza toplanıyor. Yani itiraz eden kişi oradaki insan değil. Burada birileri devreye giriyor o masum vatandaşlar kandırılıyor. Battalgazi Belediye Başkanımız orada kapı kapı gezdi, ‘Burayı rezerv alana alalım’ dedi ama oralar rezerv alana alınmadı Kiltepe’de yine aynı şekilde. Burada belediye başkanımız bu anlamda söylemiştir ama yine de söylenmemeliydi. Vatandaşa hizmet her anlamda gitmeli”

diye konuştu.

“BUNU KONUŞMAYA CESARET EDEMİYORLAR”

Devletin, vatandaştan yorulmaya hakkının olmadığını kaydeden Cumhuriyet Halk Partisi Malatya İl Başkanı Barış Yıldız,

“Devletin vatandaştan yorulmaya hakkı mı var ki? Niyazi Mısri Caddesi’nde binaları yıktınız rezerv alan ilan ettiniz, yaptınız, kura çekerken insanlara ‘Pardon 2-3 tane eksik yapmışız’ dediniz. Bu olacak iş mi? TOKİ Adıyaman’a yaptığının fazlasını mı yapmış buraya. Bizim bölge illerimizden en büyük farkımızı yerinde dönüşümlerin yavaş olması. Nedeni belediyelerden geç ruhsat almak. Adıyaman’da yerinde dönüşümler bitti Adıyaman ayağa kalktı biz daha bir şey yapamadık. Adıyaman’da şehrin meydanı var meydandaki çalışmalar bitti bizim şehir merkezinde çalışmalar devam ediyor. Malatya’ya yakışmayacak bir çarşı yaptılar kendileri de bunun farkında bunu konuşmaya da cesaret edemiyorlar. Fuzuli’de 6 aydır vatandaşlar çamur içinde. Önce bina yapılıyor sonra altyapı yapılıyor”

açıklamasında bulundu.