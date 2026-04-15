Geçtiğimiz yıl 12 Nisan 2025’te yaşanan olumsuz hava koşulları ve zirai don, başta kayısı olmak üzere birçok tarımsal üründe ciddi zarara yol açmıştı. Bu yıl aynı riskin yeniden yaşanmasından endişe eden üreticiler, erken önlem alarak bahçelerinde farklı yöntemler uygulamaya başladı.

Yüksek rakımlı bölgelerde etkisini artıran soğuk hava nedeniyle üreticiler, gece saatlerinde saman balyaları yakarak bahçe içerisindeki sıcaklığı artırmaya çalışıyorlar. Bunun yanı sıra su ile sisleme ve rüzgar türbini gibi modern yöntemler de kullanılıyor.

“ÜRETİCİLERİMİZ ÇOK DAHA TEDİRGİN”

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Şevket Fidan, 2025 yılında yaşanan don felaketinin üreticiler üzerinde büyük bir tedirginlik oluşturduğunu belirterek şunları söyledi:

“Geçtiğimiz yıl kayısılarımız ciddi zarar gördü. Bu nedenle üreticilerimiz bu yıl çok daha dikkatli ve hazırlıklı. Şu ana kadar il genelinde şiddetli bir don olayı yaşanmadı ancak meteorolojik verileri sürekli takip ediyoruz. Her an dolu, aşırı yağış veya don riskiyle karşılaşabiliriz.”

EN ETKİLİ YÖNTEM RÜZGAR TÜRBİNLERİ

Fidan, üreticilere önerilen yöntemleri de sıraladı:

Kontrollü ateş yakma: Dekara 12-13 noktada ateş yakılarak bahçe ısıtılıyor

Su ile sisleme: Bitkilerin üzerini koruyucu bir tabaka ile kaplıyor

Rüzgar türbini (Kanada modeli): 30-40 dekarlık alanda sıcaklığı -6 dereceden +4 dereceye kadar yükseltebiliyor

Rüzgar türbinlerinin maliyetli olmasına rağmen en etkili yöntem olduğunu vurgulayan Fidan, bu sistemin özellikle büyük üreticiler için önemli bir yatırım olduğunu ifade etti.

DUMANLAMA YÖNTEMİ TARTIŞMALI

Mazot veya lastik yakılarak yapılan dumanlama yönteminin ise bilimsel olarak kesin sonuçlar vermediğine dikkat çekildi. Uzmanlara göre bu yöntemin etkili olabilmesi için bireysel değil, toplu şekilde uygulanması gerekiyor.