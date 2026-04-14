Malatya İcra Dairesi, Hanımınçiftliği Mahallesi'nde yer alan zemin kat konumundaki bir meskeni UYAP e-Satış platformu üzerinden açık artırma usulüyle ihaleye çıkarıyor.

Bina Özellikleri ve Konforlu Isınma Altyapısı

Malatya'da ev sahibi olmak isteyenleri ilgilendiren haber duyuruldu. Satışa sunulan taşınmaz, toplam 537,48 metrekarelik geniş bir arsa üzerine betonarme karkas yapı tarzında ve ayrık nizamda inşa edilmiş 3 katlı bir apartmanın zemin katında (1 numaralı bağımsız bölüm) yer alıyor. Üçte bir (1/3) oranında arsa payına sahip olan bu kullanışlı daire, bölgenin kış aylarındaki mevsimsel şartlarına uygun olarak bireysel kombili kalorifer sistemiyle donatılmış durumda. Toplamda sadece üç bağımsız bölümün yer aldığı bu butik apartman, belediyenin tüm altyapı ve üst yapı hizmetlerinden eksiksiz bir biçimde faydalanıyor.

Gelişen Çevre ve Merkezi Ulaşım Avantajı

Değerlemesi yapılan daire, Hanımınçiftliği Mahallesi Karakaş mevkii sınırları içerisindeki Çiçek Sokak üzerinde konumlanıyor. Gayrimenkulün çevresel analizi incelendiğinde; bölgenin Buhara Bulvarı ve Turgut Temelli Caddesi gibi trafiğin ve ticaretin yoğun olduğu ana arterlere oldukça yakın olduğu göze çarpıyor. Etrafında genellikle zemin katları ticari alanlardan oluşan 4 ile 6 katlı binaların ve eğitim kurumlarının bulunduğu bu lokasyon, Malatya'nın her geçen gün daha da değerlenen yaşam merkezleri arasında gösteriliyor.

2.5 Milyon TL Muhammen Bedel ve İhale Takvimi

Mahkemeden yapılan açıklamada açık artırma tarihleri de kamuoyu ile paylaşıldı.

Birinci Açık Artırma Süreci: 2 Haziran 2026 (Saat 10:24) tarihinde başlayıp 9 Haziran 2026 (Saat 10:24) tarihinde sona erecek.

İkinci Açık Artırma Süreci: İlk turda gayrimenkulün satılamaması durumunda, 30 Haziran 2026 (10:24) ile 7 Temmuz 2026 (10:24) tarihleri arasında ikinci ihale turu düzenlenecek.

İLANA ULAŞMAK İÇİN BURAYA TIKLAYIN

Bu haberde sözü edilen içerikler yatırım amaçlı değil, yalnızca bilgi verme amacı taşımaktadır. Lütfen yatırım kararlarını konunun uzmanlarına danışarak veriniz.