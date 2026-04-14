Malatya’da berber ve kuaför hizmetlerine yeni fiyat düzenlemesi yapıldı. Artan maliyetler ve kira giderleri nedeniyle saç-sakal tıraşı ücretinin 600 TL’ye çıkarılacağı açıklandı. Malatya Berberler ve Kuaförler Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ramazan Toptaş, sektörün uzun süredir fiyat artışı yapmadığını belirterek zam kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.

“15 AYDIR FİYAT ARTIŞI YAPMADIK”

Malatya Berberler ve Kuaförler Esnaf ve Sanaatkarlar Odası Başkanı Ramazan Toptaş, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Yaklaşık 15 aydır berber kuaför camiasına fiyat artışına gitmemiştik. Deprem bölgesi olmasından dolayı mecburen yılda bir defaya çevirmiştik fiyat zammını. 1 Ocak’ta üst kuruluşumuz olan Esnaf Odaları Birliği’ne talepte bulunduk ve bugün itibarıyla fiyat tarifelerimiz bayan ve erkekte güncellendi. Yüzde 50’lik bir zam geldi. 15 Nisan’dan sonra Malatya’da saç sakal tıraşı 600 TL.”

“MALİYETLER VE KİRALAR CİDDİ ŞEKİLDE ARTTI”

Toptaş, esnafın yaşadığı ekonomik zorluklara da dikkat çekerek şöyle konuştu:

“Şunu özellikle demek istiyorum. Berber kuaför camiası nedense fiyat artışına gittikten sonra büyük bir eleştiriyle karşılaşıyor Malatya halkında. Biz zam yapma meraklısı değiliz. Malatya’da kiralar aşırı derecede artmış durumda. Buna nedense kimse müdahale etmiyor ama fiyat tıraş tarifelerine itiraz ediyorlar.”

“BAZI BÖLGELERDE KİRALAR KONTROLSÜZ ARTTI”

Kira artışlarına dikkat çeken Toptaş,

“Özellikle yetkililere burada sesleniyoruz. Malatya ikiye bölünmüş bir durumda. Malatya’nın orta bölgesi yok. Çöşnük tarafı, Fahri Kayahan tarafı, Tecde tarafı var. Burada kiralara gitsin müdahale etsinler, kiraları orta seviyeye düşürsünler. Biz de fiyat artışı meraklısı değiliz.”

ifadelerini kullandı.

“MALİYET BASKISI ARTTI”

Ramazan Toptaş, meslektaşlarının mağduriyet yaşadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Yaklaşık 15 aydır fiyat artışı yapmamışız. Meslektaşlarımız bu konuda biraz mağdur oldu. Gecikmeli bir fiyat tarifesi geldi. Çevre illeri araştırırlarsa Malatya’nın ne kadar uygun olduğunu görecekler. Deprem bölgesinde tahminimize göre Adıyaman, Malatya şu anda en düşük fiyatta çalışıyor. Çevre illerde de yine Adıyaman ve Malatya bu süreç içerisinde düşük çalışıyordu. Şimdi yeni fiyat tarifemizle yine biz düşük olarak çalışıyoruz.”

“BİZ SADECE MAKAS TARAKLA BU İŞİ YAPMIYORUZ”

Toptaş, sektörün gider yüküne dikkat çekerek açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Halk şöyle görmesin; biz bir makas tarakla bu işi icra etmiyoruz. Burada yanımızda çalışan personeller var, yetiştirdiğimiz personeller var, giderlerimiz var. Aşırı derecede kiralar var. Yetkililer bu kiraya niye müdahale etmiyor? Etsinler. Tecde, Fahri Kayahan tarafında salonlar açılıyor, biz gidiyoruz, çok aşırı derecede artışlar var. Halen de bu artışlar devam ediyor. Bu süreç içerisinde konteynerleri kaldırmaya çalışıyorlar, öyle duyumlar geliyor.”

“ÜRÜNLERDE YÜZDE 400-500 ARTIŞ VAR”

Kozmetik ürünlerdeki fiyat artışına da değinen Toptaş,

“Kozmetik ürünler de ayrıca handikap. Bazı ürünlerde yüzde 400-500 oranında artışlar var. Bir ürünü alıyoruz, 10 gün sonra aynı fiyata bulamıyoruz, çok yüksek fiyata almak zorunda kalıyoruz. Biz de saç sakalda yüzde 50’ye gittik, diğerlerinde yüzde 30-40 oranında dengeli bir şekilde fiyat artışı yaptık. Meslektaşlarımıza hayırlı olsun, 15’inden sonra güncel şekilde çalışmaya devam edeceğiz

şeklinde konuştu.