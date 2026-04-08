İstanbul’da Robert Koleji’nde okuyan 15 yaşındaki Batuhan Kalı’nın İstanbul’da Maramaray’a kendisini atarak intihar ettiği iddiaları Malatya gündemine düştü. Batuhan Kalı’nın bir oyundan etkilenerek kendisini Marmaray’ın önüne atarak intihar ettiği iddia edildi.

Olayın detaylarına ilişkin resmi makamlar tarafından kapsamlı bir açıklama yapılmazken, kamuoyuna yansıyan bilgiler ışığında kaza sonucu öldüğü bildirilse de Kalı’nın intihar ettiği bilgileri daha güçlü.

Hayatını kaybeden Batuhan Kalı bugün öğle namazına müteakip Malatya Şehir Mezarlığı’nda toprağa verildi.

BATUHAN KALI’NIN AİLESİ KİMDİR?

Batuhan Kalı’nın annesi Dr. Zercan Kalı, Malatya doğumludur. İnönü Üniversitesi İngilizce Tıp Fakültesi mezunu olan Kalı, HELLP sendromu üzerine uzmanlık tezini tamamlayarak 2010 yılında uzman doktor unvanını almıştır. Malatya Devlet Hastanesi’ndeki görevinin ardından 2014 yılından bu yana Gözde Hastanesi bünyesinde hizmet vermektedir.

Baba Op. Dr. Gökhan Kalı ise, Akçadağ doğumludur. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Gökhan Kalı, ankilozan spondilit ve Etanercept tedavisi üzerine yaptığı çalışmalarla tanınmaktadır. Meslek hayatı boyunca Hekimhan Sağlık Ocağı, Sıtma Savaş Dispanseri, Turgut Özal Tıp Merkezi ve Malatya Devlet Hastanesi’nde görev yapmıştır.

ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun Çocuklarda Bilişim Teknoloji Kullanım Araştırması-2024 verilerine göre 6-15 yaş grubundaki çocuklarda internet kullanımı son yıllarda önemli derecede artış göstermiştir. Bu yaş grubunda internet kullanım oranı 2021 yılında yüzde 82,7 iken; 2024 yılında bu oran yüzde 91,3’e çıkmıştır.

Çocukların yüzde 66,1’inin sosyal medya kullandığı, yüzde 76,1’inin cep telefonu/akıllı telefon kullandığı, yüzde 50,3’ünün bilgisayar kullandığı, yüzde 74’ünün dijital oyun oynadığı görülmektedir.

Düzenli internet kullanan çocukların interneti en çok video izlemek (yüzde 83,9), ödev yapmak ve çevrimiçi derslere katılmak (yüzde 75) ve oyun oynamak için (yüzde 72,7) kullandığı görülmektedir.

Çocuklara oyun alışkanlıklarıyla ilgili görüşleri sorulduğunda, önemli bir kısmı planladığından fazla süre oyun oynadığını, bu durumun sorumluluklarını aksattığını, oyun oynamadıklarında huzursuzluk hissettiklerini ve ekran süresinin kitap okuma, ders çalışma, aile ve arkadaşlarla vakit geçirme ile uyku sürelerini azalttığını belirtmiştir