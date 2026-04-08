Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Nisan ayı ilk oturumunda, Akçadağ Şıhlar Mahallesi’ndeki dev arazi damga vurdu. Depremzedeleri ve hayvancılıkla uğraşanları yakından ilgilendiren 12. gündem maddesi karara bağlandı. Peki, o parselde neden değişiklik yapıldı? İşte kararın perde arkası...

MALATYA - 6 Şubat depremlerinin ardından ihya çalışmalarının sürdüğü Malatya’da, Büyükşehir Belediye Meclisi kritik bir karara imza attı. Meclisin 12. gündem maddesi olarak görüşülen; Akçadağ ilçesi Şıhlar Mahallesi 137 ada 125 nolu parsel üzerindeki tahsis değişikliği talebi, yerinde yapılan incelemelerin ardından sonuçlandırıldı.

BÜROKRATİK ENGEL KALKTI AFAD DEVREYE GİRDİ!

Meclis gündemine "mera vasıflı alanın tahsis amacı değişikliği" olarak gelen dosyada, önemli bir detay ortaya çıktı. Yapılan incelemelerde, depremde yıkılan ahırların yeniden inşası için ayrılan yaklaşık 35 dönümlük bu alanla ilgili Malatya AFAD (İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü) tarafından zaten bir süreç başlatıldığı belirlendi.

MECLİS DOSYAYI NEDEN GÜNDEMDEN DÜŞÜRDÜ?

İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı’nın komisyona havale ettiği dosyada, AFAD’ın süreçte ilerleme kaydettiği görüldü. Belediye Meclis Komisyonu, aynı konu üzerinde iki farklı kurumun işlem yapmasının süreci yavaşlatacağını değerlendirerek, projenin tamamen AFAD koordinesinde yürütülmesine karar verdi. Şehircilik ilkeleri ve planlama teknikleri açısından yapılan değerlendirme sonucu, madde belediye gündeminden düşürülerek yetki karmaşasının önüne geçildi.

ŞIHLAR MAHALLESİ’NDE İNŞAATLAR HIZLANIYOR

Bu karar, Şıhlar Mahallesi’nde ahırları yıkılan vatandaşlar için sürecin durduğu değil, aksine AFAD eliyle daha hızlı ilerleyeceği anlamına geliyor. 35 dönümlük devasa alanda yapılacak olan çalışmalar, AFAD’ın mevcut planlaması dahilinde kesintisiz şekilde devam edecek. Böylece bölgedeki hayvancılık faaliyetlerinin yeniden canlanması için bürokratik engeller aşılmış oldu.