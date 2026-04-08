Edinilen bilgilere göre, ilk olarak Baskil ilçesinde köylüler tarafından bulunan şüpheli cismin ardından benzer ihbarlar Malatya genelinde de gelmeye başladı.

ÇATIYA DÜŞEN PARÇA İNCELEMEYE ALINDI

Akçadağ ilçesine bağlı Kömekavak Mahallesi’nde bir evin çatısına düştüğü belirtilen metal parça, mahalle sakinlerini tedirgin etti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, cismi güvenlik önlemleri altında inceleyerek muhafaza altına aldı.

DOĞANŞEHİR KIRSALINDA BİR CİSİM DAHA BULUNDU

Benzer bir olay da Doğanşehir ilçesi kırsalında yaşandı. Vatandaşlar tarafından arazide fark edilen başka bir metal cisim, uzman ekiplerin ilk incelemesinin ardından bölgeden alınarak detaylı analiz için ilgili birimlere gönderildi.

KAYNAĞI HENÜZ BELİRSİZ

Malatya’nın farklı noktalarında ortaya çıkan bu gizemli cisimlerin kaynağına ilişkin henüz net bir bilgi paylaşılmadı. Olayın uzay kaynaklı bir parça mı, hava aracı ekipmanı mı yoksa farklı bir materyal mi olduğu araştırılıyor.

Yetkililerden resmi açıklama beklenirken, bölgede incelemelerin sürdüğü bildirildi.