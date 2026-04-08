Kaza, İstanbul’da polis servis aracının bir otomobille çarpışması sonucu meydana geldi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan polis memuru Seçkin Yalçın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi’nde düzenlenen törenin ardından şehidin cenazesi, akşam saat 20.50 uçağıyla memleketi Elazığ’a getirildi.

İMAM-I AZAM CAMİİ’NDE TÖREN DÜZENLENDİ

Şehit Yalçın için öğle namazına müteakip İmam-ı Azam Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel ve Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze namazı öncesinde şehidin ailesi cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Kılınan cenaze namazının ardından Türk bayrağına sarılı tabut, omuzlara alınarak cenaze aracına taşındı.

KEBAN’DA TOPRAĞA VERİLECEK

Şehit polis memuru Seçkin Yalçın’ın cenazesi, defnedilmek üzere Keban ilçesine bağlı Akçatepe Köyü’ne götürüldü.