Malatyalı vatandaşların yakından takip ettiği Veysel Tay’ın istifa sürecinin ardından boşalan koltuğa, kurumun içinden gelen tecrübeli isim Mehmet Orhan’ın oturması heyecan yarattı. Ancak tüketici için bu atamanın asıl önemi mutfak masraflarına yansımasında gizli. Esenlik ve diğer marketlerdeki fiyatlarla ilgili mevcut tabloyu incelediğimizde, Esenlik Market’in piyasa devleriyle olan rekabetinde fiyatlarda bir azalma henüz gözlemlenmezken, aksine diğer marketlerde makasın açıldığı görülüyor.

ESENLİK VE ZİNCİR MARKETLER ARASINDA UÇURUM VAR

Yapılan güncel piyasa araştırmasında Esenlik ve diğer zincir marketler arasındaki uçurum özellikle temel gıda maddelerinde kendini gösteriyor.

ŞEKER VE UN FİYATLARINDA BÜYÜK FARK VAR

Esenlik Market'te 5 kilogram küp şeker 335 TL bandında seyrederken, A ve B marketlerde toz şekerin 5 kilogramı 199 TL’ye kadar düşmüş durumda. Benzer bir durum un fiyatlarında da yaşanıyor; Esenlik’te 5 kilogram un 179 TL iken, rakip markette 10 kilogram unun 229 TL'ye satılması, Esenlik’teki birim fiyatın oldukça yüksek kaldığını gösteriyor.

PİRİNÇ VE YAĞDA REKABET ZORLAŞIYOR

Tüketicinin en çok tükettiği ürünlerden olan pirinçte Esenlik 419 TL (5 kg) fiyat etiketiyle dikkat çekerken, rakip marketlerde benzer ağırlıktaki ürünler 289 TL seviyelerinden alıcı buluyor. 5 litrelik sıvıyağda da Esenlik’teki 490 TL'lik fiyat, piyasadaki 459 TL'lik ortalamanın üzerinde bir seyir izliyor.

FİYAT AZALMASI YOK

Rakamlar açıkça gösteriyor ki; Mehmet Orhan’ın göreve geldiği şu günlerde henüz raflara yansıyan bir fiyat azalması bulunmuyor. Aksine, Esenlik’teki birçok temel ürünün (özellikle un, pirinç ve yağ) zincir marketlerin indirimli fiyatlarına göre daha yüksek bir seviyede olduğu görülüyor.

ÜRÜN ETİKETLERİ DEĞİŞECEK Mİ?

Yeni Genel Müdür Mehmet Orhan’ın önündeki en büyük sınav, Esenlik’in Malatyalıların marketi olma misyonunu tekrar canlandırıp canlandırmayacağı olacak. Yaşanan yönetim değişikliğinin ardından sadece koltukların değil, ürün etiketlerinin de değişip ürün etiketlerinin de değişip değişemeyeceği merak konusu oldu.