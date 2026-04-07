Son dönemde İran ile İsrail arasında tırmanan gerilim ve karşılıklı saldırılar, Orta Doğu’da güvenlik risklerini artırırken, bu durumun etkileri zaman zaman bölge ülkelerine de yansıyor. Savaş atmosferinin gölgesinde yaşanan dikkat çekici bir olay ise Türkiye’de kayda geçti.

BÜYÜK GÜRÜLTÜ KÖYLÜLERİ SOKAĞA DÖKTÜ

Elazığ’ın Baskil ilçesine bağlı Aşağıkuluşağı köyünde meydana gelen olay sırasında büyük bir patlama sesi duyan köy sakinleri, ne olduğunu anlamak için evlerinden dışarı çıktı. Gürültünün geldiği noktaya yönelen vatandaşlar, bir kayısı bahçesinde toprağa saplanmış şekilde bomba parçası olduğunu fark etti.

JANDARMA EKİPLERİ BÖLGEDE İNCELEME YAPTI

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Yapılan incelemede bombanın patlamadığı görüldü.

KAYNAĞI ARAŞTIRILIYOR

Yetkililer, düşen cismin hangi ülkeye ya da çatışma bölgesine ait olduğunun belirlenmesi için detaylı inceleme yürütüyor. Son dönemde sınır bölgelerine zaman zaman benzer mühimmat parçalarının düştüğüne dikkat çekilirken, olayın kesin nedeni yapılacak teknik analizlerin ardından netlik kazanacak.