Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), milyonların merakla beklediği "Yoksulluk ve Yaşam Koşulları İstatistikleri 2025" raporunu resmen açıkladı. Raporun en büyük sürprizi ise Malatya’dan geldi. Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli’yi kapsayan TRB1 bölgesi, Türkiye’nin en refah ve en düşük yoksulluk oranına sahip ikinci bölgesi olarak tarihe geçti.

BATI İLLERİ SINIFTA KALDI, MALATYA ŞAHLANDI!

Geleneksel olarak "zengin" kabul edilen batı illerinde yoksulluk oranları yüzde 14’lerin üzerine çıkarken, Malatya bölgesinde bu oran sadece yüzde 6,3 olarak kaydedildi. Malatya bu başarısıyla; Tekirdağ, Edirne ve Kastamonu gibi sanayi ve tarım merkezlerini adeta sollayıp geçti.

İşte Malatya’yı Gururlandıran O Liste:

TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli): Yüzde 6,3 (Türkiye’nin En Düşük 2. Oranı)

Yüzde 6,3 (Türkiye’nin En Düşük 2. Oranı) TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli): Yüzde 14,5 (Yoksulluğun En Yüksek Olduğu Bölge)

Yüzde 14,5 (Yoksulluğun En Yüksek Olduğu Bölge) TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop): Yüzde 14,3 (Alarm Veren Bölge)

EKONOMİDE MALATYA MODELİ BATIYI GERİDE BIRAKTIK!

TÜİK’in eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan geliri üzerinden yaptığı araştırmada, Malatya halkının gelir düzeyinin Türkiye ortalamasına göre çok daha dengeli ve yüksek olduğu tescillendi. Batıdaki büyükşehirlerde yaşam maliyeti yoksulluğu tetiklerken, Malatya bölgesi ekonomik dayanıklılığı ile "Türkiye'nin Yeni Refah Merkezi" unvanını aldı.

ŞANLIURFA VE DİYARBAKIR İLE YARIŞIYORUZ!

Türkiye genelinde yoksulluğun en düşük olduğu bölge yüzde 4,6 ile TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır) olurken, Malatya hemen ardından gelerek gümüş madalyanın sahibi oldu. Bu devasa fark, Malatya'nın bölgedeki ekonomik liderliğini ve refah seviyesini bir kez daha kanıtladı.

Malatya, sadece kayısıyla değil, artık "refah ve gelir adaleti" ile de Türkiye'nin parlayan yıldızı