Edinilen bilgilere göre, akraba oldukları öğrenilen kişiler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. 25 yaşındaki T.D. ve 23 yaşındaki kardeşi C.D., kavgada bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, saldırgan şüpheli K.Y. (31)’yi suç aletiyle birlikte gözaltına aldı.

Yaralılardan T.D., yakınları tarafından Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi’ne götürüldü. İlk müdahalesi yapılan T.D., daha sonra Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kardeşi C.D. ise elinden hafif şekilde yaralandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.