Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), son günlerde sosyal medyada hızla yayılan ve Türkiye'nin uluslararası itibarını hedef alan iddialara karşı sert bir yalanlama yayınladı. Söz konusu iddialarda, bir ABD F-15 savaş uçağının Türk yapımı hava savunma sistemleri kullanılarak düşürüldüğü öne sürülmüştü.

SOSYAL MEDYADAKİ "F-15" İDDİALARI GERÇEĞİ YANSITMIYOR

DMM tarafından yapılan resmi açıklamada, Türkiye'nin İran'a gelişmiş uçaksavar ve İHA füzeleri tedarik ettiği yönündeki haberlerin tamamen asılsız olduğu vurgulandı. Özellikle "ABD'ye ait bir F-15 uçağının Türk yapımı omuzdan fırlatılan (MANPADS) bir sistemle vurulduğu" şeklindeki paylaşımların hiçbir somut dayanağı bulunmadığı net bir dille ifade edildi.

"PSİKOLOJİK HARP VE KARA PROPAGANDA"

Açıklamada, bu tür dezenformasyon içeriklerinin rastgele ortaya çıkmadığına dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

"Bu tür içerikler, Türkiye’nin bölgesel krizlerde üstlendiği yapıcı ve dengeleyici rolü hedef alan kasıtlı dezenformasyon çalışmalarıdır. Söz konusu paylaşımlar, ülkemizin barış ve diplomasi odaklı politikalarını zedelemeye yönelik bir psikolojik harp girişimi niteliği taşımaktadır."

MANİPÜLATİF İÇERİKLERE KARŞI UYARI

Uluslararası kamuoyunu yanıltmayı amaçlayan bu tür algı operasyonlarına karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği belirtildi. DMM, resmi kaynaklar dışındaki spekülatif bilgilere itibar edilmemesi çağrısında bulunarak, Türkiye'nin milli savunma ve dış politika disiplinine vurgu yaptı