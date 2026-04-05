Malatya’da 5 Nisan Pazar günü için nöbetçi eczane listesi netleşti. Sağlık hizmetlerine erişimin aksamasını önlemek amacıyla belirlenen eczaneler, merkez ve tüm ilçelerde 24 saat esasına göre hizmet verecek.

Şule Çelik Eczanesi

Kültür Mahallesi, Şehit Polis Candaş Kaplan Caddesi No:31/A Akçadağ / Malatya

Eski Ziraat Bankası karşısı

Akçadağ

0 (422) 417-15-88

Arapgir Eczanesi

Atatürk Caddesi No:16 Arapgir / Malatya

Arapgir

0 (422) 811-30-48

Bahar Eczanesi

Heyiketeği Mahallesi, Şahsuvar Apt. No:1/B Darende / Malatya

Darende

0 (422) 615-34-20

Çelik Eczanesi

Karşıyaka Mahallesi, Eşref Bitlis Caddesi No:82/C Doğanşehir / Malatya

Devlet Hastanesi karşısı

Doğanşehir

0 (422) 517-36-60

Yılmaz Eczanesi

Yeni Mahallesi, Sivas Caddesi No:60/A Hekimhan / Malatya

Hekimhan

0 (422) 713-12-78

Furkan Eczanesi

İstiklal Mahallesi, Cumhuriyet Meydanı No:16/C Kuluncak / Malatya

Kuluncak

0 (535) 678-88-39

Kübra Bakan Eczanesi

Çevre Yolu Üzeri Matim Karşısı Osmanlı Plaza Altı Akpınar Mahallesi, No:123/a Tel: 04223227648 Merkez / Malatya

Merkez Battalgazi

0 (535) 309-55-55

Yakıncı Eczanesi

Hastane Caddesi, Battalgazi Devlet Hastanesi Poliklinler Çapraz Karşısı Merkez / Malatya

Merkez Battalgazi

0 (422) 325-49-39

Aksu Eczanesi

Alacakapı Mahallesi, Kırkgöz Caddesi, 15/b Battalgazi Semt Polikliniği Karşısı Battalgazi / Malatya

Merkez Battalgazi

0 (506) 443-34-44

Didem Eczanesi

Sıtmapınarı Zapçıoğlu Caddesi, Perşembe Pazarı Girişi Eski Sağlık Müd. Karşısı Merkez / Malatya

Merkez Yeşilyurt

0 (422) 527-55-27

Çevre Eczanesi

İstasyon Caddesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı Merkez / Malatya

Merkez Yeşilyurt

0 (537) 657-98-60

Irmak Eczanesi

Karakavak Mahallesi, Danişment Gazi Caddesi, No :16/a Merkez / Malatya

Merkez Yeşilyurt

0 (534) 431-19-10

Pütürge Eczanesi

Taşbaşı Mahallesi, Hükümet Caddesi No:17 Pütürge / Malatya

Pütürge

0 (422) 561-28-35