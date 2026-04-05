Malatya’da 5 Nisan Pazar günü için nöbetçi eczane listesi netleşti. Sağlık hizmetlerine erişimin aksamasını önlemek amacıyla belirlenen eczaneler, merkez ve tüm ilçelerde 24 saat esasına göre hizmet verecek.
Şule Çelik Eczanesi
Kültür Mahallesi, Şehit Polis Candaş Kaplan Caddesi No:31/A Akçadağ / Malatya
Eski Ziraat Bankası karşısı
Akçadağ
0 (422) 417-15-88
Arapgir Eczanesi
Atatürk Caddesi No:16 Arapgir / Malatya
Arapgir
0 (422) 811-30-48
Bahar Eczanesi
Heyiketeği Mahallesi, Şahsuvar Apt. No:1/B Darende / Malatya
Darende
0 (422) 615-34-20
Çelik Eczanesi
Karşıyaka Mahallesi, Eşref Bitlis Caddesi No:82/C Doğanşehir / Malatya
Devlet Hastanesi karşısı
Doğanşehir
0 (422) 517-36-60
Yılmaz Eczanesi
Yeni Mahallesi, Sivas Caddesi No:60/A Hekimhan / Malatya
Hekimhan
0 (422) 713-12-78
Furkan Eczanesi
İstiklal Mahallesi, Cumhuriyet Meydanı No:16/C Kuluncak / Malatya
Kuluncak
0 (535) 678-88-39
Kübra Bakan Eczanesi
Çevre Yolu Üzeri Matim Karşısı Osmanlı Plaza Altı Akpınar Mahallesi, No:123/a Tel: 04223227648 Merkez / Malatya
Merkez Battalgazi
0 (535) 309-55-55
Yakıncı Eczanesi
Hastane Caddesi, Battalgazi Devlet Hastanesi Poliklinler Çapraz Karşısı Merkez / Malatya
Merkez Battalgazi
0 (422) 325-49-39
Aksu Eczanesi
Alacakapı Mahallesi, Kırkgöz Caddesi, 15/b Battalgazi Semt Polikliniği Karşısı Battalgazi / Malatya
Merkez Battalgazi
0 (506) 443-34-44
Didem Eczanesi
Sıtmapınarı Zapçıoğlu Caddesi, Perşembe Pazarı Girişi Eski Sağlık Müd. Karşısı Merkez / Malatya
Merkez Yeşilyurt
0 (422) 527-55-27
Çevre Eczanesi
İstasyon Caddesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı Merkez / Malatya
Merkez Yeşilyurt
0 (537) 657-98-60
Irmak Eczanesi
Karakavak Mahallesi, Danişment Gazi Caddesi, No :16/a Merkez / Malatya
Merkez Yeşilyurt
0 (534) 431-19-10
Pütürge Eczanesi
Taşbaşı Mahallesi, Hükümet Caddesi No:17 Pütürge / Malatya
Pütürge
0 (422) 561-28-35