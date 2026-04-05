Battalgazi’de mahallelerin sosyal kullanım alanlarını artırmayı hedefleyen belediye, modern taziye evleri ile geleneksel çadır sisteminin yerine yazın serin, kışın sıcak kalıcı alanlar oluşturuyor. Daha önce Hasırcılar’da hizmete açılan taziye evi, Göztepe ve Selçuklu mahallelerinde tamamlanarak açılışa hazır hale geldi. İskender, Çöşnük ve Yıldıztepe’de ise inşaat çalışmaları devam ediyor.

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, “Mahallelerimizde taziye evi, kültür evi ve semt konağı tarzındaki projelerimizi planlı şekilde sürdürüyoruz. Eski Malatya’da yeni bir taziye evini daha hizmete sunacağız. Yıl sonuna kadar 104 mahallenin en az dörtte birine sosyal alan kazandırmayı hedefliyoruz. Katkı sunan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

İş insanı Osman Yağız ise, “Eski Malatya’da babamızın adını yaşatacak bir taziye evi kazandırmak istedik. Belediyemiz sürece destek verdi, biz de üzerimize düşeni yapacağız. Amacımız memleketimize kalıcı ve faydalı bir eser bırakmak” ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında, taziye evinin yapımı hayırsever tarafından üstlenilirken, arsa tahsisi, proje ve ruhsat süreçleri ile işletme ve bakım hizmetleri Battalgazi Belediyesi tarafından yürütülecek.