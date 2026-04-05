Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat artışlarına karşı yürüttüğü denetimlerde dudak uçuklatan bir tabloyu gözler önüne serdi. İstanbul’da bir zincir marketin, tarladan ve halden aldığı sebzeleri yüzde 400’e varan karlar ile tüketiciye sattığı tespit edildi. İşte o skandal fiyat listesi ve uygulanan yaptırımlar..

TEDARİK ZİNCİRİNDE "FİYAT UÇURUMU"

Bakanlık tarafından Hal Kayıt Sistemi üzerinden yapılan detaylı incelemede, çeri domatesin tarladan sofraya gelene kadar nasıl devasa bir fiyat artışına uğradığı adım adım deşifre edildi:

Çeri Domates: Antalya Kumluca Hali’nden 50 TL ’ye alınan ürün, tüccar tarafından markete 110 TL ’ye satıldı. Ancak asıl şok market rafında yaşandı; aynı domates tüketiciye tam 250 TL ’den sunuldu.

Çengelköy Salatalık: Markete girişi 60 TL olan ürün, raflarda 135 TL'den yer buldu.

Markete girişi olan ürün, raflarda ’den yer buldu. Kırmızı Biber: Komisyoncudan 70 TL’ye çıkan ürün, market zinciri tarafından 225 TL etiketiyle satıldı.

BAKANLIKTAN SERT MÜDAHALE: DOSYA KURULDA!

Ticaret Bakanlığı, tespit edilen bu fahiş kâr marjları üzerine harekete geçti. Haksız fiyat artışı yaptığı saptanan firmalar hakkında gerekli idari yaptırımların uygulanması amacıyla dosya Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na sevk edildi.

"Fırsatçılığa ve haksız fiyat artışlarına karşı mücadelemiz tavizsiz şekilde devam edecektir." — Ticaret Bakanlığı

DENETİMLER TÜM TÜRKİYE'YE YAYILIYOR

Bakanlık, üretimden tüketime kadar tüm aşamaları yakından takip ettiğini belirterek, piyasada adil ve şeffaf fiyat oluşumunu sağlamak adına denetimlerin kesintisiz süreceğini vurguladı. Tüketicilerin haklarını korumak için "piyasa gözetimi" faaliyetlerinin 81 ilde kararlılıkla devam edeceği açıklandı.

Fahiş fiyatlarla karşılaşan vatandaşların, durumu Alo 175 Tüketici Danışma Hattı veya Haksız Fiyat Artışı (HFA) şikâyet sistemi üzerinden bildirmesi büyük önem taşıyor.