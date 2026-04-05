Malatya Büyükşehir Belediyesi, Beylerderesi Viyadüğü ile Çöşnük Kavşağı güzergâhında yol yenileme çalışmalarına başlıyor. Çevreyolu yan yollarında yapılacak çalışmalar 07-15 Nisan tarihleri arasında İstasyon – Sanayi – Emeksiz kavşakları arasında yoğunlaşacak.

Ağır kış koşulları ve bölgedeki ağır tonajlı araç yoğunluğu nedeniyle bozulmalar meydana gelen D300 çevreyolu yan yollarında, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından kapsamlı yenileme ve iyileştirme çalışmaları başlatılıyor.

İlk etap çalışmaları 07-15 Nisan tarihleri arasında İstasyon – Sanayi – Emeksiz kavşakları arasında yürütülecek ve trafik akışı kontrollü olarak sağlanacak. Belediye yetkilileri, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını ve çalışmalar sırasında dikkatli olmalarını belirtiyor.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından diğer etaplar için kamuoyu bilgilendirilecek.