İstanbul'da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve günlerdir yaşam mücadelesi veren polis memurumuz Seçkin Yalçın’dan acı haber geldi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, şehidimizin durumuna dair resmi bir açıklama yayımladı.

"Önce beyin ölümü gerçekleşti" Bakan Çiftçi, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Polis Memurumuz Seçkin YALÇIN; 30.03.2026 günü servis aracının Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde yapmış olduğu trafik kazası sonucu yaralanmış, önce 03.04.2026 tarihinde beyin ölümü gerçekleşmiş, ardından 05.04.2026 günü kalbi de durarak şehadete ermiştir." Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve milletimize sabırlar diliyoruz.