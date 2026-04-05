Malatya İnönü Üniversitesi’nde yüksek lisans ve doktora yapmak isteyenler dikkat. 5 Nisan 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelikle akademik kariyerin rotası sil baştan çizildi. Yayın şartından ALES puanlarına, ek süre haklarından mezuniyet kriterlerine kadar her şey değişti. İşte Malatya’nın dev eğitim kurumundaki o kritik düzenlemeler...

MALATYA - Malatya’nın akademik lokomotifi İnönü Üniversitesi, lisansüstü eğitim-öğretim yönetmeliğini güncelledi. Bugün yayımlanan 33215 sayılı Resmî Gazete ile 2022 yılından beri yürürlükte olan kurallar çöpe gitti. Yeni dönemde hem öğrencileri hem de adayları zorlu ama daha net bir süreç bekliyor.

ALES VE YABANCI DİL BARAJI GÜNCELLENDİ!

Yeni yönetmeliğe göre akademik kapılar artık daha sıkı tutulacak.

Tezli Yüksek Lisans: ALES’ten en az 55 puan şartı devam ederken, sıralamada ALES'in ağırlığı %60 olarak belirlendi.

Doktora: Doktora adayları için ALES barajı 60, yabancı dil barajı ise 55 olarak netleşti. Lisans derecesiyle doğrudan doktora yapmak isteyenler için çıta daha da yüksek: 80 ALES puanı gerekebilecek!

MEZUNİYETE "YAYIN ŞARTI" DAMGASI!

Artık sadece tez yazmak yetmeyecek. İnönü Üniversitesi, akademik kaliteyi artırmak için yayın zorunluluğunu resmiyete döktü.

Yüksek Lisansta: En az bir makale veya bildiri şartı geldi.

Doktorada: Fen ve Sağlık Bilimleri'nde en az biri uluslararası indeksli (SCIE, SSCI, AHCI) olmak üzere 2 makale şartı getirildi. Sosyal Bilimler enstitüleri de 2 makale şartıyla akademik çıtayı yükseltti.

MALATYALI ÖĞRENCİLERE MÜJDE EK SÜRE ESNEKLİĞİ

Yönetmelikte insani durumlar da unutulmadı. Afet, salgın veya doğum gibi hallerde öğrencilere 2 döneme kadar ek süre hakkı tanındı. Üstelik bu süreler azami süreden sayılmayacak.

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS VE UZAKTAN EĞİTİM

Malatya dışından eğitim almak isteyenler veya çalışanlar için uzaktan öğretim programlarının önü açıldı. Tezsiz yüksek lisansta ise ALES aranmazken, lisans not ortalaması ana kriter oldu.

DİKKAT: 17 Ekim 2022 tarihli eski yönetmelik tamamen yürürlükten kaldırıldı. Yeni dönem bugün itibarıyla başladı!