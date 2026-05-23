Hatay, 20-22 Mayıs tarihleri arasında etkili olan asrın en yoğun yağış dalgalarından biriyle sarsıldı. Afetin boyutunu sosyal medya hesabından yaptığı resmi açıklamayla paylaşan İçişleri Bakanı, özellikle Antakya, Defne, Samandağ, Dörtyol ve Reyhanlı ilçelerinde ağır su baskınlarının yaşandığını belirtti.

11 İLDEN DEV TAKVİYE SEVK EDİLDİ

Afetin hemen ardından devletin tüm imkanları Hatay için seferber edildi. Bakanlığın paylaştığı verilere göre, il genelinde ekiplere toplam bin 894 ihbar ulaştı ve bu ihbarların neredeyse tamamının (bin 888) su baskını olduğu netleşti.

Sahada 2 bin 261 personel ve 867 iş makinesiyle mücadele verilirken, çevre ve bölge illerden de arama-kurtarma desteği yağdı. Kahramanmaraş, Gaziantep, Adana, Ankara, Malatya, Kilis, Osmaniye, Şanlıurfa, Niğde, Konya ve Mersin’den su altı/su üstü arama-kurtarma ekipleri, botlar ve dronlar bölgeye sevk edildi.

SAMANDAĞ’DA KAYIP VATANDAŞ ARANIYOR: 495 TAHLİYE

Yaşanan göçük ve sel felaketinde 4 kişi yaşamını yitirirken, yaralanan 17 kişinin tedavileri hastanelerde sürüyor. Samandağ ilçesinde sel sularına kapılarak kaybolduğu değerlendirilen 1 vatandaşı arama çalışmaları ise havadan ve karadan aralıksız devam ediyor. Yağışların tehdit ettiği bölgelerden 495 vatandaş güvenli alanlara tahliye edilirken, evleri zarar gören 32 hane geçici barınma merkezlerine yerleştirildi.

Enerji kesintilerinin tamamen giderildiğini belirten Bakan, ilk hasar tespit raporunda 2 hanenin tamamen yıkıldığını, 10 hanenin ise az hasarlı olduğunu kaydetti.

METEOROLOJİ’DEN YENİ UYARI: EKİPLER TEYAKKUZDA!

Tehlikenin henüz geçmediğini vurgulayan İçişleri Bakanı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Hatay için yeni bir acil durum uyarısı verdiğini hatırlattı.

24 Mayıs Pazar günü saat 06.00 ile 21.00 arasında kent genelinde şiddetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yeni yağış dalgasına karşı tüm ekiplerin teyakkuz (alarm) halinde olduğunu belirten Bakan, "Devletimiz tüm kurumlarıyla sahadadır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.