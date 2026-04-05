Trendyol Süper Lig’de ikincilik mücadelesini sürdüren Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı dev maça kilitlendi. Siyah-beyazlı camiada bu maç, sadece bir derbi değil, sezonun "kader anı" olarak görülüyor. Teknik Direktör Sergen Yalçın, takımı sadece taktiksel değil, mental olarak da dev maça hazırladı. Yalçın'ın antrenman sahasındaki son konuşması ise gündeme bomba gibi düştü.

SERGEN YALÇIN’DAN 6 YILDIZA ÖZEL GÖREV

Deneyimli teknik adam, sahada liderlik yapacak 6 özel ismini belirledi. Savunmada Murillo ve Agbadou’ya "duvar olun" talimatı verilirken, orta sahada kaptan Orkun ve Ndidi’nin oyunun hâkimi olması bekleniyor. Hücum hattında ise Cerny ve golcü Hyeongyu Oh, Sergen Yalçın’ın galibiyet planındaki en keskin silahları olacak.

"DERBİLER KARAKTERLE KAZANILIR"

Yıldız oyuncularıyla bire bir görüşmeler yapan Sergen Yalçın’ın, soyunma odası mesajı netleşti. Oyuncularına özgüven aşılayan başarılı hoca şu ifadeleri kullandı:

"Savunma, orta saha ve hücumda çok değerli bir kadroya sahibiz. Derbiler taktikten öte karakterle kazanılır. Liderlik özelliklerinizi sahaya yansıtırsanız kazanan biz oluruz. Kupa maçını hangi ruhla kazandıysak, Kadıköy’de yine aynı tarifeyi uygulayabiliriz."

BEŞİKTAŞ İÇİN "YA TAMAM YA DEVAM"

Kartal, bu akşam Kadıköy’den galibiyetle dönerse ikincilik yarışında dev bir avantaj yakalayacak. Ancak yaşanacak bir puan kaybı, siyah-beyazlıların sezon sonu hedeflerine ağır bir darbe vuracak. Beşiktaş camiası, Sergen Yalçın ve "6 lider" oyuncusunun yazacağı yeni zafere odaklanmış durumda.