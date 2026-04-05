Türk futbolunun iki asırlık çınarı Fenerbahçe ve Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında kozlarını paylaşıyor. Tüm Türkiye’nin kilitlendiği bu dev randevu, 5 Nisan 2026 Pazar günü (bugün) Kadıköy’ün büyüleyici atmosferinde, Chobani Stadı'nda oynanacak.

DERBİ SAAT KAÇTA?

Nefeslerin tutulduğu Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi saat 20.00’de başlayacak.

HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Milyonları ekran başına kilitleyecek olan bu kritik mücadele, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı ve şifreli olarak futbolseverlerle buluşacak.

KADIKÖY'DE 364. RANDEVU REKABETTE KİM ÖNDE?

1924 yılından bu yana süregelen ezeli rekabetin 364. perdesi bugün açılıyor. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 363 karşılaşmada sarı-lacivertlilerin üstünlüğü dikkat çekiyor:

Fenerbahçe Galibiyeti: 136

Beşiktaş Galibiyeti: 130

Beraberlik: 97

Gol Sayıları: Fenerbahçe 503 - 463 Beşiktaş

Süper Lig özelinde ise 140. randevuya çıkacak ekiplerden Fenerbahçe 50, Beşiktaş ise 44 kez sahadan galibiyetle ayrıldı.

ZİRVE YARIŞINDA KRİTİK VİRAJ

Lider Galatasaray’ın puan kaybettiği haftada sahaya çıkacak olan Fenerbahçe, 60 puanla ikinci sırada yer alıyor ve hata yapmak istemiyor. Öte yandan Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, hem prestij hem de Avrupa kupalarına katılım mücadelesi için Kadıköy’den 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

GÖZLER YILDIZ İSİMLERDE!

Derbinin kaderini belirlemesi beklenen isimler ise hazır:

Fenerbahçe'de: Anderson Talisca, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu.

Anderson Talisca, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu. Beşiktaş'ta: Orkun Kökçü, Vaclav Cerny, Cengiz Ünder.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisine dair tüm son dakika gelişmelerini, muhtemel 11'leri ve maç analizlerini sayfamızdan takip edebilirsiniz!