Futbolseverlerin merakla beklediği o gün geldi çattı. Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında dev bir randevu var: Fenerbahçe - Beşiktaş! Sadece Türkiye’de değil, dünya çapında takip edilecek bu dev karşılaşmanın yanı sıra Premier Lig, La Liga ve Serie A’da da futbol şöleni devam ediyor.
"Bugün maç var mı?" sorusunun yanıtını arayanlar için; saat saat, kanal kanal 5 Nisan maç programını hazırladık.
SÜPER LİG'DE DERBİ GÜNÜ 5 NİSAN MAÇ PROGRAMI
Trendyol Süper Lig'de zirve yarışını ve küme düşme hattını yakından ilgilendiren kritik maçlar bugün oynanıyor.
- 14:30 | Samsunspor - Konyaspor (beIN Sports 1)
- 14:30 | Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor (beIN Sports 2)
- 17:00 | Antalyaspor - İkas Eyüpspor (beIN Sports 1)
- 20:00 | FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ (beIN Sports 1)
AVRUPA'DA DEV MAÇLAR İNTER - ROMA VE DAHA FAZLASI
Avrupa futbolunun kalbi bugün İtalya ve Almanya'da atıyor. Serie A'da haftanın maçı Inter ile Roma arasında oynanacak.
İtalya - Serie A
- 16:00 | Cremonese - Bologna (S Sport)
- 19:00 | Pisa - Torino (S Sport)
- 21:45 | Inter - Roma (S Sport)
İspanya - La Liga
- 15:00 | Getafe - Athletic Bilbao (S Sport)
- 17:15 | Valencia - Celta de Vigo (S Sport)
- 19:30 | Real Oviedo - Sevilla (S Sport)
- 22:00 | Alaves - Osasuna (S Sport)
Almanya - Bundesliga
- 16:30 | Union Berlin - St. Pauli (S Sport)
- 18:30 | Eintracht Frankfurt - Köln (S Sport)
TRENDYOL 1. LİG VE DİĞER LİGLER
Türkiye'nin alt liglerinde ve Fransa'da da heyecan dorukta. İşte günün diğer önemli maçları:
Trendyol 1. Lig:
- 16:00 | Sivasspor - Esenler Erokspor (TRT Spor)
- 19:00 | Amedspor - Boluspor (TRT Spor)
Fransa - Ligue 1:
- 16:00 | Angers - Lyon (beIN Connect)
- 18:15 | Metz - Nantes (beIN Connect)
Suudi Arabistan Pro Lig:
- 21:00 | Al-Ittifaq - Al Qadsiah
Maç saatlerinde yayıncı kuruluş kaynaklı anlık değişiklikler olabilir. Canlı skor takibi ve son dakika gelişmeleri için bildirimlerinizi açmayı unutmayın!