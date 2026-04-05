Edinilen bilgilere göre, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil ile motokurye T.K. (30) çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motokurye yere savrularak yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar, yaralı motokuryeye ilk müdahaleyi yaptı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, T.K.’ye ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen T.K.’nin tedavisi hastanede sürerken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.