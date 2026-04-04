Malatya’da 4 Nisan 2026 Cumartesi günü vatandaşların ilaç ve sağlık ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için nöbetçi eczaneler belli oldu. Şehrin farklı noktalarında hizmet veren bu eczaneler, gece gündüz kesintisiz olarak açık olacak.

İşte Malatya’da bugün 24 saat açık olan eczaneler ve adres bilgileri:

Ömür Eczanesi

Adres: Kışla Cad. No:65/C

Telefon: 0422 321 42 15

Sezer Eczanesi

Adres: Hidayet Mah. Taştepe Sağlık Ocağı Karşısı

Telefon: 0422 361 00 58

Gürsoy Park Eczanesi

Adres: İnönü Mah. Çevre Sok. No: Z-6 Malatya Park AVM Meydan

Telefon: 0530 164 02 56

Serkan Eczanesi

Adres: Emniyet Müdürlüğü Altı, TCDD 5. Bölge Müdürlüğü Karşısı, İstasyon Cad.

Telefon: 0422 212 13 55

Güngör Eczanesi

Adres: Güngör Cd. Çevreyolu Fahri Kayahan Girişi, Petrol Ofisi Karşısı, Karakavak Mah.

Telefon: 0422 325 62 82

Vatandaşlar, kendilerine en yakın nöbetçi eczaneye giderek ilaç ve sağlık ürünlerine günün her saatinde ulaşabilecek.