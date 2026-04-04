Malatya’da 4 Nisan 2026 Cumartesi günü vatandaşların ilaç ve sağlık ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için nöbetçi eczaneler belli oldu. Şehrin farklı noktalarında hizmet veren bu eczaneler, gece gündüz kesintisiz olarak açık olacak.
İşte Malatya’da bugün 24 saat açık olan eczaneler ve adres bilgileri:
Ömür Eczanesi
Adres: Kışla Cad. No:65/C
Telefon: 0422 321 42 15
Sezer Eczanesi
Adres: Hidayet Mah. Taştepe Sağlık Ocağı Karşısı
Telefon: 0422 361 00 58
Gürsoy Park Eczanesi
Adres: İnönü Mah. Çevre Sok. No: Z-6 Malatya Park AVM Meydan
Telefon: 0530 164 02 56
Serkan Eczanesi
Adres: Emniyet Müdürlüğü Altı, TCDD 5. Bölge Müdürlüğü Karşısı, İstasyon Cad.
Telefon: 0422 212 13 55
Güngör Eczanesi
Adres: Güngör Cd. Çevreyolu Fahri Kayahan Girişi, Petrol Ofisi Karşısı, Karakavak Mah.
Telefon: 0422 325 62 82
Vatandaşlar, kendilerine en yakın nöbetçi eczaneye giderek ilaç ve sağlık ürünlerine günün her saatinde ulaşabilecek.