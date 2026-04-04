Kayısının başkenti olarak bilinen Malatya, sadece tarımsal üretimiyle değil; tarihî mirası, misafirperver insanları ve köklü gelenekleriyle de dikkat çekiyor. Dünya Malatyalılar Günü, bu değerleri hatırlamak ve gelecek nesillere aktarmak için önemli bir fırsat sunuyor.

Sosyal medyada binlerce kişi “#DünyaMalatyalılarGünü” etiketiyle paylaşımlar yaparken, Malatyalılar memleketlerine olan bağlılıklarını duygusal mesajlarla ifade ediyor. Yurt dışında yaşayan Malatyalılar da bu özel gün vesilesiyle bir araya gelerek kültürel etkinlikler düzenliyor.

Malatyalılar için bugün sadece bir kutlama değil; aynı zamanda köklere dönüş, geçmişi anma ve geleceğe umutla bakma günü.