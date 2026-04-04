Malatya’da hayırsever iş insanı Yusuf Kaya tarafından Recep Tayyip Erdoğan Dünya Ticaret Merkezinde inşa ettirilen Mehmet Yusuf Kaya Külliyesi, düzenlenen törenle ibadete açıldı. Açılış programı, İl Müftüsü Ramazan Dolu’nun kıldırdığı cuma namazıyla gerçekleştirildi.

Toplam 750 kişi kapasiteli ve 1.400 metrekare kapalı alana sahip külliye, yalnızca ibadet alanı olarak değil, sosyal yaşamı destekleyen yapılarıyla da dikkat çekiyor. Külliye bünyesinde taziye evi, Diyanet evi, sosyal tesis ve imam lojmanı yer alıyor.

Deprem ve yangın yönetmeliklerine uygun şekilde inşa edilen cami, Malatya’da örnek gösterilen yapılar arasında yer aldı. Deprem sonrası yeniden yapılanma sürecinde kentin manevi ve sosyal dokusuna katkı sunan projelerden biri olarak değerlendirilen külliye, toplumsal birlikteliği güçlendiren merkezlerden biri olmayı hedefliyor.

Cuma namazının ardından katılımcılara yemek ikramı yapılırken, edilen dualarla külliyenin hayırlı hizmetlere vesile olması temennisinde bulunuldu. Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan'da böylesine önemli bir ibadethaneyi yeni Şire pazarına kazandırdığı için hayırsever işadamına teşekkür etti.