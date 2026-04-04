Altın piyasasında hareketlilik sürerken, 4 Nisan 2026 tarihine ait güncel fiyatlar açıklandı. Malatya Kuyumcular Odası verilerine göre özellikle gram altın ve cumhuriyet altını tarafındaki yükseliş yatırımcıların odağında.
İşte 4 Nisan 2026 tarihinde Malatya Kuyumcular Odası verilerine göre güncel altın fiyatları;
Beşibirlik: Alış 220.500,00 TL – Satış 236.460,00 TL
Cumhuriyet Eski 2,5: Alış 110.250,00 TL – Satış 116.860,00 TL
Cumhuriyet Yeni 2,5: Alış 110.250,00 TL – Satış 118.230,00 TL
Liralık Eski: Alış 44.100,00 TL – Satış 46.744,00 TL
Liralık Yeni: Alış 44.100,00 TL – Satış 47.292,00 TL
Ata Lira Eski: Alış 45.325,00 TL – Satış 48.178,00 TL
Ata Lira Yeni: Alış 45.325,00 TL – Satış 48.315,00 TL
Yarım Eski: Alış 22.050,00 TL – Satış 23.372,00 TL
Yarım Yeni: Alış 22.050,00 TL – Satış 23.646,00 TL
Çeyrek Eski: Alış 11.025,00 TL – Satış 11.686,00 TL
Çeyrek Yeni: Alış 11.025,00 TL – Satış 11.823,00 TL
22 Ayar Bilezik: Alış 6.220,30 TL – Satış 6.662,90 TL
14 Ayar: Alış 3.811,10 TL
24 Ayar Gram Altın: Alış 6.771,50 TL – Satış 7.004,60 TL