Altın piyasasında hareketlilik sürerken, 4 Nisan 2026 tarihine ait güncel fiyatlar açıklandı. Malatya Kuyumcular Odası verilerine göre özellikle gram altın ve cumhuriyet altını tarafındaki yükseliş yatırımcıların odağında.

İşte 4 Nisan 2026 tarihinde Malatya Kuyumcular Odası verilerine göre güncel altın fiyatları;

Beşibirlik: Alış 220.500,00 TL – Satış 236.460,00 TL

Cumhuriyet Eski 2,5: Alış 110.250,00 TL – Satış 116.860,00 TL

Cumhuriyet Yeni 2,5: Alış 110.250,00 TL – Satış 118.230,00 TL

Liralık Eski: Alış 44.100,00 TL – Satış 46.744,00 TL

Liralık Yeni: Alış 44.100,00 TL – Satış 47.292,00 TL

Ata Lira Eski: Alış 45.325,00 TL – Satış 48.178,00 TL

Ata Lira Yeni: Alış 45.325,00 TL – Satış 48.315,00 TL

Yarım Eski: Alış 22.050,00 TL – Satış 23.372,00 TL

Yarım Yeni: Alış 22.050,00 TL – Satış 23.646,00 TL

Çeyrek Eski: Alış 11.025,00 TL – Satış 11.686,00 TL

Çeyrek Yeni: Alış 11.025,00 TL – Satış 11.823,00 TL

22 Ayar Bilezik: Alış 6.220,30 TL – Satış 6.662,90 TL

14 Ayar: Alış 3.811,10 TL

24 Ayar Gram Altın: Alış 6.771,50 TL – Satış 7.004,60 TL

Muhabir: Mehmet Tevfik Cibiceli