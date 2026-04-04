4 Nisan 2026 tarihli Resmî Gazete sayısı yayımlandı. Yeni düzenlemelerin yer aldığı sayıda, arazi kullanımı, tarım politikaları ve enerji piyasasına ilişkin önemli kararlar dikkat çekti.

Yürütme ve İdare Bölümü kapsamında yayımlanan yönetmelikler arasında, Arazi Kullanım Planlaması Uygulama Yönetmeliği ile Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılması Hakkında Yönetmelik yer aldı. Söz konusu düzenlemeler, tarım arazilerinin etkin kullanımı ve planlanmasına yönelik yeni kurallar getiriyor.

Aynı bölümde yayımlanan tebliğ ile Dış Ticaret Sermaye Şirketi statüsü verilmesine ilişkin karar da yürürlüğe girdi. Bu adımın, ihracat odaklı şirketlerin faaliyetlerini desteklemesi bekleniyor.

Öte yandan, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından alınan ve 2 Nisan 2026 tarihli çok sayıda kurul kararı da Resmi Gazete’de yayımlandı. Enerji sektörünü yakından ilgilendiren bu kararlar, piyasa düzenlemeleri açısından önem taşıyor.

İlan Bölümü’nde ise yargı ilanları, artırma ve ihale duyuruları ile çeşitli ilanlar yer aldı. Ayrıca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenen döviz kurları ve devlet iç borçlanma senetlerinin günlük değerleri de yayımlanarak kamuoyuna duyuruldu.

Yayımlanan bu karar ve düzenlemeler, hem ekonomi hem de kamu yönetimi açısından önemli değişiklikler içeriyor.