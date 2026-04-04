Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 08.52’de Van’ın Tuşba ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, kent merkezi başta olmak üzere çevre ilçelerde de hissedildi.

Depremin ardından ilgili kurumlar tarafından saha taramaları başlatılırken, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybına ilişkin resmi bir olumsuzluk bildirilmedi. Yetkililer, gelişmelerin yakından takip edildiğini ve vatandaşların resmi açıklamaları dikkate almaları gerektiğini bildirdi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Van’da meydana gelen depremden etkilenen kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim milletimizi her türlü afetten korusun.” ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da yaptığı açıklamada, “Van’ın Tuşba ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5,2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Şu an itibarıyla herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemekle birlikte gelişmeleri takip ediyoruz. Olası ihbarlara karşı İl Müdürlüğü ekiplerimiz sahada.” değerlendirmesinde bulundu.