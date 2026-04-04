Malatya’da eğitim yatırımları hız kesmeden devam ederken, bu kez Arapgir ilçesinde yapılması planlanan yeni ilkokul için ihale süreci başlatıldı. Malatya Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından yürütülecek proje kapsamında Köseoğlu Mahallesi’ne 8 derslikli modern bir ilkokul kazandırılacak.

Köseoğlu Mahallesi’ne 8 Derslikli Okul

“Ahmet Zeyneloğlu” adıyla hayata geçirilecek proje kapsamında inşa edilecek ilkokulun, bölgedeki eğitim ihtiyacına önemli katkı sağlaması bekleniyor. Özellikle mahalle ve çevresinde artan öğrenci sayısına çözüm üretmesi planlanan okul, modern yapısıyla dikkat çekecek. Yeni eğitim yapısının, öğrencilerin daha güvenli ve donanımlı ortamlarda eğitim almasına imkân sunacağı ifade ediliyor.

İhale Açık Usulle Yapılacak

Söz konusu yapım işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19. maddesi kapsamında açık ihale usulü ile gerçekleştirilecek. İhaleye katılmak isteyen firmalar, tekliflerini yalnızca elektronik ortamda EKAP üzerinden sunabilecek. İhale kayıt numarası ise 2026/572558 olarak açıklandı.

İhale 15 Mayıs’ta Yapılacak

İhale sürecine ilişkin takvim de netleşti. Buna göre ihale, 15 Mayıs 2026 tarihinde saat 10.30’da Malatya YİKOB toplantı salonunda gerçekleştirilecek. Sürecin tamamlanmasının ardından yüklenici firma ile sözleşme imzalanacak ve en geç 10 gün içerisinde yer teslimi yapılarak inşaat çalışmalarına başlanacak.

400 Günlük Yapım Süresi

Projede yer alan okulun yapım süresi, yer tesliminden itibaren 400 takvim günü olarak belirlendi. Belirlenen süre içerisinde okulun tamamlanarak eğitim-öğretime hazır hale getirilmesi hedefleniyor. Yetkililer, projenin planlanan takvim doğrultusunda ilerlemesi için gerekli tüm hazırlıkların yapıldığını belirtiyor.

Katılım Şartları ve Deneyim Kriteri

İhaleye katılacak firmalardan teklif mektubu, yetki belgeleri ve geçici teminat gibi temel evrakların yanı sıra, son 15 yıl içerisinde benzer işlerde elde edilmiş iş deneyimini gösteren belgeler de talep ediliyor. Bu kapsamda, teklif edilen bedelin en az yüzde 80’i oranında benzer iş deneyimi şartı aranıyor. Ayrıca iş ortaklığı ile katılım durumunda ilgili beyannamenin sunulması gerekiyor.

Eğitim Yatırımları Sürüyor

Malatya genelinde sürdürülen eğitim yatırımları kapsamında hayata geçirilecek bu proje ile birlikte, Arapgir’deki derslik ihtiyacının azaltılması ve eğitim kalitesinin artırılması hedefleniyor. Yetkililer, yeni okulun tamamlanmasıyla birlikte öğrencilerin daha modern ve konforlu bir eğitim ortamına kavuşacağını vurguluyor.