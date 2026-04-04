Ezan vakitleri gerçekleştirilen 5 vakit namazın başlangıç ve bitiş saatlerini belirtir. Ezan ise bu vakitlerin başlangıcı hatırlatan, insanlara namaz için yapılan bir çağrıdır. Ezan Müslümanlara namaz vaktinin başladığını bildiren çağrıdır. Ezan vakitleri ise güneşin konumuna ve günün saatine göre hesaplanır. Malatya’da bugün ezan vakti saat kaçta olacak? Detaylar haberimizde…

Müslümanların kılmakla yükümlü oldukları 5 vakit namaz bulunur. Bunlar sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarıdır. Ezan vakitleri ise güneşin doğuş ve batış zamanına, mevsimlere ve coğrafi konuma göre değişiklik gösterir. İşte Malatya’da, 4 Nisan 2026 Cumartesi tarihindeki ezan saatleri:

İmsak Saati: 04.37

Güneş Vakti: 06.00

Öğle Ezanı: 12.37

İkindi Ezanı: 16.11

Akşam Ezanı: 19.00

Yatsı Ezanı: 20.18

TOPRAK ÜRÜNLERİNİN ÖŞRÜNDE NİSAP VAR MIDIR?

Fukahâ arasında toprak ürünlerinin öşründe nisabın aranıp aranmamasıyla ilgili olarak iki temel görüş bulunmaktadır.

Hanefilerden İmâmeyn ve diğer mezheplerden fakihlerin çoğu, beş “vesk” miktarına ulaşmadıkça öşür gerekmediğini ifade eden hadislere dayanarak toprak ürünlerinde nisabı gerekli görmüşlerdir.

İmam Ebû Hanîfe gibi fakihler ise bu konudaki âyet ve bazı rivayetlerin umumî oluşunu dikkate alarak toprak ürünlerinin öşründe nisap aranmayacağını söylemişlerdir. Yüce Allah; “Ey İnananlar! Kazandıklarınızın helâl/temiz olanlarından ve size yerden çıkardıklarımızdan infak edin.” ve “Hasat edildiğinde ürünün hakkını verin.” ayetlerinde herhangi bir nisap kaydı olmadan topraktan elde edilen ürünlerden infak edilmesini emretmektedir. Aynı şekilde konuyla ilgili bazı hadislerde nisap kaydı olmadan ister az ister çok olsun topraktan çıkan üründen öşür verilmesinin gerektiği ifade edilmektedir. Din İşleri Yüksek Kurulu İmâm Ebu Hanife’nin görüşünü esas almaktadır.

Buna göre mülk arazilerinde yetişen bütün toprak ürünleri, üzerinden yıl geçme şartı ve nisap aranmaksızın öşre tâbîdir. Ancak kişilerin evlerinin çevresinde bulunan küçük bahçe/bostan/arsalarda yetiştirilen ürünlerden veya bu yerlerdeki ağaçların meyvelerinden öşür verilmesi gerekmez.