Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Doğu Anadolu Bölgesi için güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Açıklamaya göre bölge genelinde hava çok bulutlu olacak. Öğleden sonra ise gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilirken, rüzgârın güney ve doğu yönlerden orta kuvvette eseceği bildirildi. Yetkililer, yağış anında rüzgârın yer yer kuvvetli olabileceğine dikkat çekti.

Öte yandan Meteoroloji, kritik bir uyarıda da bulundu. Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde, özellikle yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi riski olduğu belirtildi. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların ve yetkililerin olası olumsuzluklara karşı tedbirli olması istendi.

MERKEZ VE İLÇELERDE HAVA DURUMU

Merkez: Çok bulutlu, öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı 17 derece

Akçadağ: Çok bulutlu, öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı 15 derece

Arapgir: Çok bulutlu, öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı 12 derece

Arguvan: Çok bulutlu, öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı 12 derece

Battalgazi: Çok bulutlu, öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı 17 derece

Darende: Çok bulutlu, öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı 15 derece

Doğanşehir: Çok bulutlu, öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı 13 derece

Doğanyol: Çok bulutlu, öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı 17 derece

Hekimhan: Çok bulutlu, öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı 12 derece

Kale: Çok bulutlu, öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı 16 derece

Kuluncak: Çok bulutlu, öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı 13 derece

Pütürge: Çok bulutlu, öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı 14 derece

Yazıhan: Çok bulutlu, öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı 16 derece

Yeşilyurt: Çok bulutlu, öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı 15 derece