Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Doğu Anadolu Bölgesi için güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Açıklamaya göre bölge genelinde hava çok bulutlu olacak. Öğleden sonra ise gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.
Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilirken, rüzgârın güney ve doğu yönlerden orta kuvvette eseceği bildirildi. Yetkililer, yağış anında rüzgârın yer yer kuvvetli olabileceğine dikkat çekti.
Öte yandan Meteoroloji, kritik bir uyarıda da bulundu. Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde, özellikle yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi riski olduğu belirtildi. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların ve yetkililerin olası olumsuzluklara karşı tedbirli olması istendi.
MERKEZ VE İLÇELERDE HAVA DURUMU
Merkez: Çok bulutlu, öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı 17 derece
Akçadağ: Çok bulutlu, öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı 15 derece
Arapgir: Çok bulutlu, öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı 12 derece
Arguvan: Çok bulutlu, öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı 12 derece
Battalgazi: Çok bulutlu, öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı 17 derece
Darende: Çok bulutlu, öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı 15 derece
Doğanşehir: Çok bulutlu, öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı 13 derece
Doğanyol: Çok bulutlu, öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı 17 derece
Hekimhan: Çok bulutlu, öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı 12 derece
Kale: Çok bulutlu, öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı 16 derece
Kuluncak: Çok bulutlu, öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı 13 derece
Pütürge: Çok bulutlu, öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı 14 derece
Yazıhan: Çok bulutlu, öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı 16 derece
Yeşilyurt: Çok bulutlu, öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı 15 derece