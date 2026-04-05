Bugün Resmi Gazete’de neler var? 5 Nisan 2026 tarihli ve 33215 sayılı Resmi Gazete, yürütme ve idare bölümündeki kritik yönetmelik değişiklikleri ve Yargıtay’dan gelen emsal niteliğindeki kararlarla yayımlandı. İşte eğitimden hukuka, ekonomiden ihalelere kadar bugün yürürlüğe giren tüm detaylar..

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ'NDE EĞİTİM-ÖĞRETİM KURALLARI DEĞİŞTİ!

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında eğitim dünyasını yakından ilgilendiren bir yönetmelik yer aldı. İnönü Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği resmen değişti.

Peki ne değişti? Yeni yönetmelik; yüksek lisans ve doktora programlarına kabul şartları, ders aşamaları, tez süreçleri ve mezuniyet kriterlerinde önemli güncellemeler içeriyor. İnönü Üniversitesi bünyesindeki akademisyen ve öğrenciler için yeni dönem bugün itibarıyla başlıyor.

YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ’NDEN EMSAL KARAR!

Yargı bölümünde ise iş dünyasını ve çalışanları yakından ilgilendiren bir gelişme var. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, alt mahkemelerin kararlarına ışık tutacak yeni bir karara imza attı. Genellikle işçi-işveren uyuşmazlıkları, kıdem tazminatı ve işe iade davalarına bakan 9. Hukuk Dairesi'nin bu son kararı, hukuk çevrelerinde geniş yankı uyandırması bekleniyor.

EKONOMİ VE İLAN BÖLÜMÜNDE KRİTİK DETAYLAR

5 Nisan 2026 tarihli Resmi Gazete’nin ilan kısmında ise yatırımcıları ve kamu ihalelerini takip edenleri ilgilendiren şu başlıklar öne çıkıyor:

Devlet İç Borçlanma Senetleri: T.C. Merkez Bankası tarafından belirlenen devlet iç borçlanma senetlerinin günlük değerleri ilan edildi. Yargı ve İhale İlanları: Çeşitli kurumlara ait artırma, eksiltme ve yeni ihale duyuruları "İlan Bölümü"nde yerini aldı. Çeşitli İlanlar: Şirket kuruluşlarından tasfiyelere kadar pek çok ticari ve hukuki duyuru listelendi.

NOT: 33215 Sayılı Resmi Gazete'nin tam metnine ve tüm ayrıntılarına ulaşmak için resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Bugün yayımlanan kararlar, özellikle üniversite öğrencileri ve hukukçular için kritik değişiklikler barındırıyor.