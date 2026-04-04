Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde geniş çaplı imar düzenlemesi başlatıldı. Topsöğüt ve Sancaktar mahallelerini kapsayan uygulama ile yüzlerce parsel yeniden düzenleniyor.

Yeşilyurt Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesi kapsamında “şuyu” olarak bilinen parselasyon işleminin uygulanacağı bildirildi. Belediye encümeninin 25 Mart 2025 tarihli kararıyla başlatılan çalışma, bölgede yeni bir imar düzeninin önünü açacak.

YOLLAR, PARKLAR VE YENİ PARSELLER

Yapılacak düzenleme ile birlikte mevcut parseller yeniden şekillendirilirken, yol, park ve sosyal donatı alanlarının oluşturulması planlanıyor. Yetkililer, bu adımın bölgedeki plansız yapılaşmanın önüne geçeceğini ve modern bir yerleşim yapısı oluşturacağını belirtti.

1 AYLIK KRİTİK SÜRE

Busabahmalatya.com'un edindiği bilgilere göre, Hazırlanan imar planları 19 Mart 2026 itibarıyla askıya çıkarıldı. Vatandaşlar, 20 Nisan 2026 tarihine kadar planları inceleyerek itiraz edebilecek. Süre sonunda işlemler kesinleşecek. Öte yandan ilanda, bölgede taşınmazı bulunan vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için askı süresini kaçırmamaları gerektiğini vurgulandıdı.

UYGULAMA KAPSAMINDAKİ PARSELLER

Topsöğüt / Sancaktar Mahallesi’nde imar uygulamasına dahil edilen parseller şöyle:

0/1398, 0/1399, 0/1400, 0/1401, 0/1402, 0/1404, 0/1405, 0/1406, 0/1407, 0/1408, 0/1409, 0/1410, 0/1411, 0/1412, 0/1413, 0/1414, 0/1415, 0/1416, 0/1417, 0/1418, 0/1419, 0/1420, 0/1726, 0/1727, 0/1839, 0/1840, 0/1945, 0/1946, 127/1, 127/2, 127/3, 128/1, 128/2, 142/1, 142/2, 142/3, 142/4, 142/5, 142/6, 142 147/1, 147/2, 147/3, 147/4, 147/5, 148/1, 148/2, 148/3, 148/4, 148/5, 148/6, 148/7, 149/1, 149/2, 150/1, 150/2, 151/1, 151/2, 151/3, 151/4, 151/5, 151/6, 151/7, 152/1, 153/1, 154/1, 259/2’den 259/139’a kadar çeşitli parseller, 260/1’den 260/15’e kadar, 261/4’ten 261/13’e kadar, 262/1’den 262/39’a kadar, 263/3, 264/1’den 264/39’a kadar, 271/1.