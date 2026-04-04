Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre aday kadroya davet edilen oyuncular, 9 Nisan Perşembe günü Altınordu Metin Oktay Yerleşkesi'nde toplanacak. Kamp sürecinde, bölge karmaları seçmelerinde belirlenen toplam 130 oyuncu, oluşturulacak takımlar halinde değerlendirme maçlarına çıkacak.
Müsabakaları, Genç Millî Takımlar Teknik Koordinatörü Samet Aybaba, Genç Millî Takımlar teknik direktörleri ile Futbol Gelişim Direktörlüğü (FGD) Elit Futbolcu Gelişim Sorumlusu Caner Kaya ve FGD Amatör Futbolcu Gelişim Sorumlusu Halil İbrahim Toy izleyecek. Karşılaşmaların ardından U14 Millî Takımı'nın ana kadrosunu oluşturacak oyuncular belirlenecek.
22 farklı merkezde gerçekleştirilen bölge karmaları seçmelerinin ardından Malatya Yeşilyurtspor Kulübü orta saha oyuncusu Yiğit Kaan Güler, kampa çağrılan 130 oyuncudan biri oldu.