Malatya’da alternatif tarım ürünleri arasında yer alan mantar üretimi her geçen gün artış gösteriyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, Akçadağ ilçesinde faaliyet gösteren mantar üretim tesisini ziyaret etti.

Dedeyazı Mahallesi’nde üretim yapan Murat Bozkuş’a ait tesiste incelemelerde bulunan Akar’a, Akçadağ İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Gazi Karadağ da eşlik etti. Ziyarette üretim kapasitesi ve süreçlere ilişkin yetkililerden bilgi alındı.

Toplam 10 bin metrekare alan üzerine kurulu olan ve 1.250 metrekare kapalı alana sahip işletmede, 12 üretim odasında aylık ortalama 15 ton beyaz şapkalı mantar üretimi yapılıyor.

İl Müdürü Osman Akar, burada yaptığı açıklamada, tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması ve üretici gelirlerinin artırılması için alternatif üretim modellerinin önemine işaret etti.

Mantar üretiminin kontrollü ortamlarda yapılabilmesi ve birim alandan yüksek verim alınabilmesi nedeniyle önemli bir potansiyel sunduğunu belirten Akar, modern üretim tesislerinin yaygınlaşmasının kırsal kalkınmaya katkı sağlayacağını ifade etti.

Akar, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak üreticilere teknik destek ve rehberlik hizmetlerinin sürdürüleceğini kaydetti.