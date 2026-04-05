Meteoroloji, yağışların genel olarak sağanak ve yağmur, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur şeklinde görüleceğini belirtti.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, rüzgarın kuzeyli yönlerden orta kuvvette, zaman zaman ise kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

ÇIĞ VE KAR ERİMESİ UYARISI

Başta Malatya olmak üzere Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunuyor.

Meteoroloji özellikle:

Dağlık bölgelerde yaşayanların

Kırsal alanlarda bulunan vatandaşların

Sürücüler ve çiftçilerin

çığ ve kar erimesine bağlı risklere karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguluyor.

MERKEZ VE İLÇELERDE HAVA DURUMU

Merkez Parçalı ve çok bulutlu; yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı. 17

Akçadağ Parçalı ve çok bulutlu; yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı. 16

Arapgir Parçalı ve çok bulutlu; yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı. 15

Arguvan Parçalı ve çok bulutlu; yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı. 16

Battalgazi Parçalı ve çok bulutlu; yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı. 18

Darende Parçalı ve çok bulutlu; yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı. 17

Doğanşehir Parçalı ve çok bulutlu; yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı. 15

Doğanyol Parçalı ve çok bulutlu; yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı. 18

Hekimhan Parçalı ve çok bulutlu; yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı. 16

Kale Parçalı ve çok bulutlu; yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı. 18

Kuluncak Parçalı ve çok bulutlu; yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı. 15

Pütürge Parçalı ve çok bulutlu; yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı. 15

Yazıhan Parçalı ve çok bulutlu; yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı. 18

Yeşilyurt Parçalı ve çok bulutlu; yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı. 17