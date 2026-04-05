Yetkililerden alınan bilgilere göre, kesintiler ağırlıklı olarak müteahhit ekipler tarafından yürütülecek işletme bakım çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek.

BATTALGAZİ’DE KESİNTİ YAŞANACAK MAHALLELER

Battalgazi ilçesinde farklı saat aralıklarında kesinti yapılacak:

09:00 – 11:00 saatleri arasında Bulgurlu, Göller, Bağtepe, Hacıhaliloğluçiftliği, Yeniköy, Fırıncı, Yenice, Yaygın, Tokluca, Hacıyusuflar, Karatepe, Çolaklı, Kapıkaya, Sevildağ, Bulutlu mahallelerinde,

09:00 – 17:00 saatleri arasında ise İskender ve Hidayet mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacak.

DARENDE’DE KESİNTİ YAŞANACAK MAHALLELER

Darende ilçesinde 09:00 – 17:00 saatleri arasında Hacıderviş, Heyiketeği ve İbrahimpaşa mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Yetkililer, çalışmaların planlanan saatlerden önce tamamlanması halinde elektriklerin daha erken verilebileceğini, olası gecikmelere karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiğini belirtti.