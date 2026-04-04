“Yüzyılın felaketi” olarak hafızalara kazınan 6 Şubat depremleri sonrasında ağır hasar alan Malatya Yeni Cami (Teze Cami), bugün hüzünle değil direnişle anılıyor. Şehrin simge yapılarından biri olan tarihi camide yürütülen çalışmalar, Malatya’nın yeniden ayağa kalkma iradesini somut bir şekilde ortaya koyuyor.



Caminin çevresinde yükselen iskeleler, yapıyı adeta bir zırh gibi sararken; kubbeleri örten brandalar restorasyon sürecinin ne kadar hassas yürütüldüğünü gözler önüne seriyor. Uzman ekipler tarafından yürütülen çalışmalar, sadece bir onarım değil, adeta tarihle kurulan bir yeniden inşa süreci olarak dikkat çekiyor.



İNŞAAT TİTİZLİKLE YÜRÜTÜLÜYOR

Şantiyede yer alan kesme taşlar ise bu sürecin en çarpıcı detaylarından biri. Her biri numaralandırılmış bu taşlar, geçmişin izlerini geleceğe taşıyan birer miras parçası olarak titizlikle korunuyor. Eski taşların yeni malzemelerle uyum içinde birleştirilmesi, caminin mimari karakterinin korunacağını ortaya koyuyor. Vinçlerin gölgesinde, işçilerin taş bloklar üzerindeki ince işçiliği ise “el emeği göz nuru” kavramını yeniden tanımlıyor. Devasa makinelerle insan emeğinin birleştiği bu süreç, projenin büyüklüğünü ve önemini gözler önüne seriyor.



ADETA KÜLLERİNDEN YENİDEN DOĞUYOR

Malatya için Yeni Cami, yalnızca bir ibadethane değil; çarşının kalbi, meydanın sesi ve şehir kimliğinin en güçlü sembollerinden biri. Restorasyon alanındaki hareketlilik, aynı zamanda bölgedeki ticari ve sosyal hayatın da yeniden canlanacağının işareti olarak yorumlanıyor. Deprem sonrası minareleri ve kubbeleriyle adeta şehre veda etmiş gibi görünen yapı, bugün sessiz ama kararlı bir şekilde adeta küllerinden yeniden doğuyor.



MALATYALILAR CAMİNİN GELECEK YIL İBADETE AÇILACAĞINI DÜŞÜNÜYOR

Malatyalılar ise Teze Camii’nin ne zaman ibadete açılığını merak ediyor. 2026 yılı içerisinde ibadete açılacağı ifade edilen camiyle ilgili konuşan Malatyalılar,

“2026 yılı içerisinde caminin ibadete açılacağının zor olduğunu düşünüyoruz. Açılmasını umut ediyoruz ama çalışmalardaki titizlik ve hız caminin 2027 yılına kalacağını bizlere hesap ettiriyor”

diye konuştular.